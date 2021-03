Se declaró inocente Wilkerson Slyke Hernández, capturado por la muerte del patrullero Edwin Caro

El ciudadano venezolano Wilkerson Slyke Hernández, imputado por cargos relacionados con la muerte del patrullero Edwin Arnoldo Caro, se declaró inocente.

Después de que un juez de control de garantías declarara legal la captura del ciudadano venezolano Wilkerson Slyke Hernández, quien participó en el asesinato del patrullero Arnoldo Caro, y le imputara cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado, el señalado insistió en su inocencia en los hechos violentos que enlutaron a Bogotá.

Slyke Hernández declaró: “Yo no maté a ningún policía, lo que hice fue correr como se ve en el video y no tenía un arma 32. Sé que cometí un error al estar con ese muchacho, él solo me iba a llevar a mi casa, pero él me sorprendió con eso que sucedió; por eso corrí asustado”.

La defensa de Wilkerson Slyke Hernández sostuvo que su representado recibió varios golpes durante su captura, por lo que solicitó ante el juez de garantías que se declarara ilegal la captura, a lo que el togado no accedió.

En la diligencia judicial, la fiscal del caso realizó una detallada reconstrucción detallada de los hechos y le imputó los delitos de “homicidio agravado consumado en concurso homogéneo con homicidio agravado en la modalidad de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego en calidad de coautor todos ellos”.

La audiencia, llevada a cabo hasta altas horas de la noche del pasado jueves, el juez prestó atención a los argumentos de la Fiscalía, especialmente aquellos que rebatieron los de la defensa de Wilkerson Slyke Hernández: “Con base y frente a los derechos como persona capturada se garantizaron todos y cada uno de los derechos, la Fiscalía de esta manera ha dado cumplimiento a los requisitos formales y de exigencia como son indicarle que se presenta una persona capturada ante su despacho plenamente identificada y se indica el motivo de la captura que versa sobre una captura en flagrancia”, aseveró la fiscal que lleva el caso.

La representante del ente acusador encaró al imputado y declaró: “es usted, de acuerdo con los elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía, el que da muerte al policial víctima de estos hechos”.

Sobre la supuesta banda delincuencial a la que pertenece el imputado

En entrevista con El Tiempo, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, aseguró que están trabajando en las investigaciones correspondientes para conocer si detrás de estos hechos existe una banda delincuencia. Por el momento la Policía y la Fiscalía están cotejando las pruebas para descubrir si ambos sujetos estaban actuando por su cuenta o hacen parte de un crimen organizado.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá Claudia López hizo fuertes pronunciamientos sobre el asesinato del patrullero Edwin Caro, quien falleció luego de un tiroteo que se presentó este miércoles en la localidad de Chapinero, aparentemente a manos de criminales de nacionalidad venezolana.

Las declaraciones de la mandataria se dieron en el marco del homenaje que la Policía, los familiares y cientos de ciudadanos hicieron para rechazar la muerte del uniformado, tras un cruce de disparos entre la fuerza pública y los delincuentes.

El implicado es el principal señalado por el homicidio y se logró establecer que es parte de una banda organizada en Bogotá dedicada al robo a mano arma y en motocicleta.





