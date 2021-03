“Dicen que se los llevaron a otras fincas supuestamente a trabajar”: afirmó joven rescatado del grupo que desapareció camino al mar

Ramírez afirma que sus compañeros estarían trabajando en fincas de Antioquia

6 jóvenes que soñaban con conocer el mar fueron retenidos por hombres armados en una gasolinera ubicada en inmediaciones del municipio de Valdivia, Antioquia.

Los hechos, ocurridos el pasado 26 de febrero, han provocado miedo e incertidumbre en los familiares y cercanos de éstos porque no cuentan con información precisa del paradero de los desaparecidos.

Una versión del comandante de la Policía de Antioquia, coronel Jorge Cabra, atribuyó la retención al GAOR Los Caparros, una organización criminal que disputa el bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba con el Clan del Golfo.

Precisamente, la zona en la que desaparecieron los jóvenes es considerada un corredor estratégico para las organizaciones relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas, dado que conecta Antioquia y Córdoba con Panamá y el Atlántico .

No obstante, el relato de Mauricio Ramírez, el único de los 8 que se encuentra en libertad después de que la Policía de Antioquia lo encontrara en una finca ubicada en zona rural de Cáceres, es distinto al presentado por el coronel Cabra: el joven asegura que quienes los retuvieron retuvieron en ningún momento se identificaron.

Ramírez, quien aseguró fue puesto a trabajar dando comida a los animales, narró su versión de los hechos a la emisora Blu Radio .

“Caminamos mucho, los minutos se me hicieron eternos y luego me quedé solo, no estuve con nadie. Solo tenía que trabajar y que me iban a pagar por eso (...) A ellos dicen que se los llevaron a otras fincas supuestamente a trabajar”, fueron los momentos que relató Ramírez a dicha emisora.

Al parecer, Mauricio Ramírez fue liberado por sus captores después de que éstos se enteraran de que tiene un problema de espalda desviada que, pese a haber sido tratada quirúrgicamente, cuenta con 20 tornillos que lo inhabilitan para la ejecución de trabajos pesados.

En su relato, el joven detalló sobre los tratos a los que fue sometido por sus captores y cómo su condición incidió en que le rebajaran la carga de trabajo: “Estuve trabajando por 12 días (...) Me trataban bien, no me faltaba la comida, pero no podía salir e irme. Como no podía hacer mucho me pusieron a darle comida a los animales”, contó Ramírez a la emisora Blu Radio .

Después de ser encontrado por las autoridades, el joven fue devuelto a su familia, pero tanto él como las familias de sus compañeros se mantienen en la incertidumbre por el paradero de los demás.

Para Noticias Caracol , Mónica Álvarez, una de las madres de los desaparecidos, clamó por la libertad de lo jóvenes que salieron de Anserma en busca del mar: “Que por favor se conmuevan de estas mamás, que estamos muy desesperadas, que queremos tener a nuestros hijos; que por favor los suelten”.

Organizaciones sociales han convocado una marcha para el viernes 12 de marzo en la que exigirán por el retorno de los jóvenes. Los jóvenes que aún permanecen desaparecidos son Jose David Valencia Ramírez, Cristian Luna Valencia, Andrés Fernando Valencia, Cristian Daniel Rendón Cardona y Emmanuel Aguirre; quienes tendrían entre 15 y 21 años de edad y se pretendían trasladar hasta Cartagena solicitando aventones de vehículos en las vías desde el jueves 25 de febrero.

Los familiares comentaron que el viernes 26 de febrero, los muchachos habían llegado a Valdivia y se reportaron con ellos. Milena Ramírez, mamá de José David, de 15, y hermana de Mauricio, de 21 años, contó que las llamadas habían sido extrañas.

“Han llamado intermitente, con llamadas muy extrañas hablando como en clave de que supuestamente se iban a quedar trabajando, pero, al parecer, los tiene retenidos por allá”, denunció la mujer.

