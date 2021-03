Problemas en el Deportes Tolima: el técnico y el arquero habrían tenido fuerte encontronazo

Álvaro Montero (d), referente del arco del Deportes Tolima. REUTERS/Rodolfo Buhrer

Deportes Tolima es uno de los clubes que le está dando color a la Liga BetPlay Dimayor en curso. El conjunto de Ibagué marcha en la tercera casilla del certamen, con 20 unidades, y le pisa los talones a Independiente Santa Fe y al Deportivo Cali, que son segundo y primero, respectivamente, con 22 y 23 puntos.

El cuadro ‘pijao’ ha dado muestras de buen fútbol y ha dejado en evidencia que tiene la ropa necesaria para ser protagonista por el título del certamen. Sin embargo, ajusta dos caídas consecutivas al hilo, frente al rojo capitalino y el Boyacá Chicó, y, al parecer, habría diferencias entre el entrenador Hernán Torres y Álvaro Montero, arquero y referente del plantel.

Así lo dio a conocer el equipo de Blog Deportivo, de Blu Radio, en las últimas horas; dos miembros del programa indicaron que el camerino del ‘vinotinto y oro’ arde por cuenta de las discusiones entre ambos. “El Deportes Tolima viene viviendo una situación bien compleja, de orden interno. Una fuente confiable indicó que se presentó un gran inconveniente entre Montero y el técnico Torres. Terminó la paz al interior del vestuario y eso es algo muy complicado de manejar”, indicó Javier Hernández Bonnet.

La información que entregó el célebre periodista fue respaldada por la que dio su colega y compañero en el programa, Nelson Enrique Ascencio, quien compartió una de las razones por las que el guardameta de la Guajira no se siente a gusto. “El jugador estaría inconforme porque no se pudo dar una opción para ir a Turquía, una posibilidad que, al parecer, no fue tan real”, apuntó el comunicador.

Desde mediados de 2020 y hasta el final de año, Montero fue vinculado con el Besiktas, equipo que habría mostrado interés por contar con sus servicios, según la prensa especializada de Europa, pero nunca se concretó su partida al balompié del exterior. Independiente de Avellaneda fue otro de los conjuntos que estuvo cerca de incoporar al también guardameta de la selección de Colombia, en septiembre del año pasado, pero tampoco se hizo realidad el deseo del conjunto argentino.

En medio de las versiones sobre el ambiente álgido al interior de la plantilla, el Deportes Tolima saltará al campo del estadio Manuel Murillo Toro, mañana, viernes, para enfrentar a Jaguares, por la jornada 12 de la liga local. Después, iniciará su camino en la Copa Sudamericana, cuando enfrente al Deportivo Cali, en el compromiso de ida de la llave colombiana, buscando un lugar en la fase de grupos del torneo continental.

