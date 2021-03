Jorge Enrique Robledo entutela a la Corte Suprema de Justicia

El senador Jorge Enrique Robledo, a través de una rueda de prensa virtual compartió los motivos por lo que decidió interponer una tutela en contra de la Corte Suprema de Justicia. El proceso se da ya que considera que se le fueron vulnerados los derechos en su ejercicio como ciudadano y como senador de la república.

En julio de 2019, Néstor Humberto Martínez, montó una demanda contra el senador Robledo por injuria y calumnia basándose en comentarios que el parlamentario había compartido en sus redes sociales y en medios de comunicación haciendo alusión a posible relación del exfiscal con el caso Odebrecht. Posteriormente en julio del 2020, Martínez hace una demanda civil por los mismos motivos con el fin de atacar los vienes materiales del Senador como el mismo lo comentó en la Rueda de prensa.

El parlamentario explicó que junto con sus abogados no esta de acuerdo con la forma como se ha llevado el proceso.

“Mis abogados y yo hemos cuestionado las determinaciones que ha hecho la sala y en todas las ocasiones hemos reclamado el derecho a la inviolabilidad parlamentaria”, señaló Robledo, y agregó que “hemos pedido pruebas y solo se nos ha concedido una en todo el proceso”.

El derecho a la inviolabilidad parlamentaria, se refiere a la prerrogativa personal de los senadores y diputados para expresarse en su actividad parlamentaria con plena libertad a fin de que en sus intervenciones, escritos y votos, como legisladores, no estén sujetos a censura o posible persecución penal.

Jorge Enrique Robledo, aclara que no se ha abierto la investigación pero que se siente atacado por el proceso que se lleva en su contra, pues ignora procesos que se han llevado acabo anteriormente con respecto a la defensa de este derecho. Como el ejemplo de Gustavo Petro, en el que la justicia terminó por darle la razón al líder de la Colombia Humana.

Entonces, para él existe una contradicción ya que al vulneran la inviolabilidad, también se viola el debido proceso, su derecho a la libre expresión y a la participación política.

En la rueda de prensa el senador Robledo, menciona que además, le parece que este proceso no es solo en contra de su ejercicio sino además de la democracia.

“No hay democracia porque exista presidente, sino porque hay congresos y otros elementos”, aseguro el parlamentario, también señaló “No es democrático un país que no tenga congreso, no es democrático un país en el que no exista separación de poderes y no es democrático un país sin control político de los congresistas a los funcionarios”.