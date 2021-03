Familia de Oswaldo Muñoz, asesinado en TransMilenio, dice que Claudia López no cumplió con ayudas

Oswaldo Muñoz iba en un bus del sistema de transporte TransMilenio, el pasado 28 de octubre, cuando una banda de delincuentes lo apuñalaron en la pierna por intentar robarlo, perdiendo la vida minutos después al desangrarse en pleno articulado.

“Se nos fue el pilar de la familia”. Estas fueron las palabras, entre lágrimas, de la familia de Muñoz, el ciudadano al que la delincuencia le arrebató la vida.

En el momento de los hechos, la hermana de la víctima llegó a la estación de TransMilenio y en medio de lágrimas, pidió justicia para el caso de su hermano y se preguntó por la seguridad en el sistema de transporte.

“Él era un hombre trabajador, yo quiero que me prometan que los van a coger, ¿por qué no hay seguridad en TransMilenio? ¿por qué muere en TransMilenio? Es mi hermano, esto es muy duro. No quiero que haya más muertos, cómo me lo matan así” expresó en su momento.

Cuatro meses después, Luz Mary Muñoz, en diálogo con Blu Radio, se refirió a la muerte de su hermano y pidió que este hecho no se olvide y sobre todo que se cumplan las garantías. Además, hizo un llamado a la alcaldesa Claudia López para que cumpla lo que prometió.

“La señora alcaldesa me llamó, me dijo que lo sentía mucho y me dijo que no íbamos a estar solos, que nos iba a ayudar. Se comprometió a ayudarnos en el empleo, ella dijo que iba a pasar a la casa, nunca lo hizo”, reveló la mujer al medio.

Oswaldo era un hombre soltero, no tenía hijos, vivía con su familia, su mamá y sus hermanos, y era el único que en el momento aportaba para sostener su vivienda. Él era mesero, pero trabajaba en oficios varios cuando tenía la oportunidad, todo por darle un mejor futuro, especialmente a su mamá.

“La señora alcaldesa nos dijo que iba a haber empleo para mí, que a mis hermanos no les iba a faltar nada, Oswaldo era el que veía por ellos dos, ellos no pueden trabajar, uno depende del otro y el otro de todos, los van a desalojar”, señaló Luz Mary.

Cabe recordar que, la funcionaria lamentó los hechos y envió condolencias a los familiares. Además, se refirió a la seguridad de Bogotá y a las medidas que se tomarían para evitar que esto siga sucediendo.

Es inadmisible que maten a un ciudadano por un hurto y mucho menos dentro en un bus de transporte público!@PoliciaBogota está tras los crimínales. Se ofrece una recompensa de $20 millones a quien contribuya a la captura. Mis condolencias a la familia. Haremos justicia. https://t.co/RlbkYSKb4b — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 29, 2020

Esto fue lo que pasó el 28 de octubre de 2020

A las 9:54 minutos de la mañana, horario conocido como ‘hora valle’, los agresores decidieron ir hacia la parte trasera del bus, interceptar a Oswaldo, raparle el celular y al oponerse, uno de ellos decidió darle varias puñaladas.

Mientras el ataque se desarrollaba, uno de los sujetos bloqueaba la puerta del articulado para que la huida fuera más fácil. Al no lograr su cometido, acuchillaron a Oswaldo, bajaron del articulado y como si nada, salieron caminando de la estación.

Otro video, ya dentro de la estación, revela que uno de los asaltantes fingió hablar por celular, otro saltó por las puertas de acceso de los pasajeros en medio de la autopista norte y otro caminó por el borde de la estación esperando para huir.

Minutos después, se evidenció que los asaltantes corrían por el parque de la calle 83, cerca al lugar de los hechos.

