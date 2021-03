Denuncian la desaparición de otro joven en Antioquia que también iba para Cartagena

Carlos Humberto Lopera, joven desaparecido en Antioquia. Foto: captura de pantalla Noticias Caracol.

Se siguen reportando casos de jóvenes desaparecidos en Colombia. Esta vez, se conoció la historia de un joven de Medellín, identificado como Carlos Humberto Lopera, de 20 años, quien aseguró a sus familiares que, al igual que los otros muchachos desaparecidos de Antioquia, iría rumbo a Cartagena, la capital bolivarense y desde el pasado 21 de enero su familia tampoco tiene información de él.

María Esperanza Rico, la abuela del joven perdido, habló con Noticias Caracol, y aseguró que la Policía le dijo que el caso de su nieto obedecería a la misma situación de los jóvenes antioqueños desaparecidos: habría sido reclutado por la banda Los Caparros, quienes se ubican en el Bajo Cauca de Antioquia.

“Salió el 21 de enero, nos dijo que iba para Cartagena y se iba a ir de camión en camión. Él no llevaba plata, él no llevaba ropa, nada”, expresó la señora Rico al informativo, quien está muy preocupada pues no tiene información de su nieto, quien le dijo que se iría a “conocer el mar” y desde ese momento no tuvo más contacto con él.

“Lo único que yo sé es que él salió con un hombre mayor que él, pero yo no sé más nada”, agregó la abuela del joven perdido.

Entre tanto, la señora Rico asegura que las declaraciones son idénticas, que “no sabe qué puedo haber pasado con el niño” y dice que la Policía tiene toda la información para que investiguen; además, esperan que este caso no quede en el olvido.

Sobre los otros jóvenes perdidos

Desde el pasado 26 de febrero se sigue la pista de seis jóvenes que salieron desde el municipio de Anserma, Caldas, hacia Cartagena para conocer el mar. Ese día se registró el último contacto con las familias, en el que manifestaron que se encontraban en Valdivia, Antioquia, pero no volvieron a saber de ellos.

En las primeras horas de este lunes, las autoridades anunciaron el hallazgo de Mauricio Ramírez Osorio, de 21 años, uno de los jóvenes del grupo, quien fue encontrado este domingo en una finca en el sector conocido como Puerto Bélgica, zona rural del municipio de Cáceres. Según informó RCN Radio, el joven habría sido rescatado por el Gaula de la Policía en una zona del Bajo Cauca antioqueño.

“Encontramos a Mauricio, está bien de salud, con un poco de desorientación, porque no conoce la zona, lo encontramos en una vivienda, en una finca, en zona rural del municipio de Cáceres”, anunció en Blu Radio el comandante de la Policía Antioquia, coronel Jorge Miguel Cabra Díaz.

De acuerdo con el oficina, hace un par de años, el joven fue objeto de una cirugía en la espalda, Mauricio, por lo cual se le dificulta hacer caminatas larga, estar mucho tiempo de pie o cargar mucho peso, por lo cual sus captores habría decidido dejarlo abandonado.

Noticias RCN informó que se trataría de una liberación por parte de un grupo armado que los habría secuestrado. En la zona de su hallazgo delinquen los delincuentes conocidos como Caparros y el Clan del Golfo. El joven será trasladado a Medellín y puede ser clave para conocer qué sucedió con sus otros cinco compañeros, pues, según declaro el coronel Cabra, estaría brindando información que, hasta el momento, forma parte de la reserva de la investigación.

Las declaraciones de Mauricio Ramírez podrían confirmar la principal hipótesis de la Policía, que en los últimos días había señalado que los jóvenes estarían en poder de grupos armados delincuenciales que tienen el control de esas zonas del departamento de Antioquia.

“En ese sector del Bajo Cauca hay varios grupos criminales que tienen incidencia, como son el clan del Golfo, lo Caparros, el ELN y, adicionalmente, algunos rezagos de las Farc; algunos de estos grupos se los habría llevado, prometiéndoles trabajo en una finca e indicándoles que les iban a pagar un millón de pesos”, explicó el coronel Cabra.

Los jóvenes que aún permanecen desaparecidos son Jose David Valencia Ramírez, Cristian Luna Valencia, Andrés Fernando Valencia, Cristian Daniel Rendón Cardona y Emmanuel Aguirre; quienes tendrían entre 15 y 21 años de edad y se pretendían trasladar hasta Cartagena solicitando aventones de vehículos en las vías desde el jueves 25 de febrero.

Los familiares comentaron que el viernes 26 de febrero, los muchachos habían llegado a Valdivia y se reportaron con ellos. Milena Ramírez, mamá de José David, de 15, y hermana de Mauricio, de 21 años, contó que las llamadas habían sido extrañas.

“Han llamado intermitente, con llamadas muy extrañas hablando como en clave de que supuestamente se iban a quedar trabajando, pero, al parecer, los tiene retenidos por allá”, denunció la mujer.

El portal Alerta Paisa contó que dos de ellos se comunicaron con sus padres y, al parecer, los tienen amenazados. “En clave uno de ellos dijo: ‘Mami no se preocupe, yo voy a trabajar’. En el fondo, la voz de un adulto le advirtió que no podía decir dónde estaba. Colgó y al momento llamó el otro. Dijeron la misma versión, como que los tenían reclutados”, aseguraron.

Al parecer, los celulares de los jóvenes duraron prendidos hasta el sábado 27 de febrero. La alcaldía de Valdivia comenzó la búsqueda. Por sus redes sociales publicó los nombres y las fotos acompañado de un mensaje contando la historia y pidiendo a la ciudadanía que: “Las personas que tengan información por favor comunicarse al número 3136850259 o escribir a nuestras redes sociales”.

El Personero del corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia, Didier García, en comunicación con La W Radio, este 3 de marzo, contó que se enteraron de la situación al hablar con los familiares que creen que a los jóvenes los tiene retenido un grupo armado.

“Nosotros tuvimos contacto con uno de los familiares que nos llamó desde el departamento del Cauca, y dijo que estos jóvenes se dirigían hacia Barranquilla a jugar un partido de fútbol. En el último contacto que tuvieron con sus allegados, expresaron que al parecer habían sido retenidos por un grupo al margen de la ley en el corregimiento de Puerto Valdivia”, contó García.

Al estar informados las autoridades de Valdivia, llamaron a un Consejo Extraordinario de seguridad, con el fin de comenzar la búsqueda de los jóvenes.

“Se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad en el corregimiento y se puso en conocimiento a las autoridades de la situación. También hay que decir que la familia para poder activar la ruta de búsqueda deben instaurar la respectiva denuncia a la Fiscalía General de la Nación y les solicité a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los sectores aledaños brindar cualquier información al respecto de este tema”, fue enfático en decir el Personero.

Agregó que no creo que los viajeros hayan desaparecido en Valdivia, sino que cree que podría haber ocurrido en Taraza, por las condiciones del territorio y el modus operandi de las bandas de la zona.

“... yo quiero hacer una claridad, el accionar de los grupos que delinquen en el corregimiento de Puerto Valdivia, no han tenido ese modus operandi de meterse con este tipo de personas que viajan en un medio transporte, que tenemos entendido, ellos, no se movilizaban en vehículos de servicio público. Es mi deber decir y tampoco quiero responsabilizar a la jurisdicción del municipio de Tarazá, pero es más factible que estos muchachos hayan sido retenidos en esa localidad” manifestó el funcionario.