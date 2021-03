15 especies de frailejones de Boyacá estarían en peligro de extinción

Frailejones en Colombia. Foto: Santiago Madriñán.

Una investigación hecha por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) sobre el estado de amenaza de las Espeletias, más conocidas como frailejones, reveló que 15 de estas especies que se encuentran en el departamento estarían en peligro de extinción, así lo conoció la revista Semana.

“Este análisis preliminar señaló que con la información disponible y siguiendo la clasificación de estado de amenaza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 15 especies podrían estar En Peligro Crítico (CR) de extinción, principalmente aquellas que se reportan solo en una localidad, 26 En Peligro (EN) y tres o cuatro en estado Vulnerable (VU), eso significa que las 44 especies de la jurisdicción de Corpoboyacá tiene algún grado de amenaza”, explicó al medio la bióloga María Teresa Becerra, quien hace pocos meses identificó una nueva especie de frailejón, la Espeletia ramosa.

Según explicó la bióloga al medio, las amenazas de estas especies de Espeletia están directamente relacionadas con la áreas disponibles de páramo donde se ubican estos frailejones, a causa de los cultivos, las plantaciones forestales, la minería, o el cambio climático.

En ese sentido, Corpoboyacá señaló a la revista bogotana que es necesario hacer un registro y evaluación de las especies que se encuentran en peligro de desaparecer y determinar de manera más detalla los riesgos y amenazas a los que se enfrentan para tomar las acciones pertinentes en protegerla.

Por ello, con el fin de proteger las más de 538.000 hectáreas de páramo que están cobijadas por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la entidad de la mano con la comunidad pusieron en marcha el proyecto ‘Boyacá reverdece’, un plan con el que se busca conservar y proteger los páramos, humedales y ríos que se encuentran en el territorio, así lo informó el mismo medio.

“Restaurar ecosistemas degradados no significa solamente sembrar árboles, es un proceso holístico y además una oportunidad para congregar a los sectores ambiental, económico, social, la innovación e investigación”, indicó a Semana, el director de Corpoboyacá, Herman Amaya.

En total, según explicó Becerra revista Semana, en Boyacá hay cerca de 44 especies de frailejones, los cuales se encuentran repartidos en 87 de los 123 municipios del departamento. De acuerdo con un estudio preliminar, las zonas donde más se han hallado estas especies son Guantiva-La Rusia con 17 y Pisba con 16, seguidos por Tota-Mamapacha-Bijagual con 11, Iguaque-Merchán y El Cocuy con 7, y Rabanal-Río Bogotá con 4.

Sobre el Espeletia ramosa, la especie de frailejón descubierta en Boyacá

En enero de 2020 se conoció que en un páramo de Boyacá, fue descubierta una nueva especie de frailejón. El hallazgo fue hecho por dos investigadores: María Teresa Becerra, bióloga estudiante de doctorado en Biodiversidad y Conservación de la Universidad de Alicante, en España, y Jesús Mavárez, biólogo de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, quienes en medio de una expedición por los páramos del departamento encontraron la nueva Espeletia.

“Con María Teresa Becerra vimos este frailejón que tiene una forma muy particular, es ramificado. Todos los frailejones de Colombia en forma de roseta tienen un solo tronco, y arriba sale una roseta de hoja. Sin embargo, este que descubrimos no es así. Tiene un tronco que se ramifica a nivel del suelo, le contamos hasta 15 ramas, y cada una termina en una roseta de hojas y sus flores. Apenas lo vimos, no tuve duda de que era una especie nueva.”, le contó a El Tiempo, Mavárez.

Según indicó el biólogo al mismo medio, la especie fue hallada en medio de una carretera, entre los pueblos de Tota y Pesca, de acuerdo con los investigadores, todos los ejemplares que encontraron estaban florecidos. Por ello, debido a sus ramificaciones únicas, los biólogos decidieron nombrar la nueva especie como Espeletia ramosa.





