¿División dentro del “Pacto Histórico”? Gustavo Bolívar arremete contra María José Pizarro por hacer campaña con sueldo y carros del Estado

Gustavo Bolívar y María José Pizarro se enfrentaron por el uso de camionetas y sueldo de congresista para fines de campaña. Foto: Colprensa

De cara al 2022, los partidos y movimientos políticos están configurando programas para la disputa por la presidencia. A pesar de que el juego político se centra en figuras que se perfilaron en las pasadas elecciones, hay divisiones evidentes dentro de las colectividades. Ahora, se evidencia que podría ser el caso del “Pacto Histórico”, coalición del excandidato Gustavo Petro.

Los legisladores Gustavo Bolívar y María José Pizarro protagonizaron un malentendido hecho público por medio de sus cuentas oficiales en Twitter. La representante, con el fin de impulsar la campaña presidencial de 2022, publicó un video en el que se evidencia una camioneta en la que se escribió “#PactoHistórico Tour 2021″.

“Llegamos a Bogotá. Van más de 4 mil kilómetros recorridos en 21 días para construir el Pacto Histórico Esta semana estaremos en varias localidades de la capital tejiendo el cambio que le dará un nuevo momento a nuestro país”, expresó Pizarro por medio de Twitter.

Para el trino, su copartidario hizo una dura crítica de la manera en la que Pizarro usa su receso del legislativo, que va hasta el 16 de marzo. Bolívar trinó en respuesta: “María José, cuando dije que era un robo cobrar 3 meses de sueldo (100 millones) sin ir al Congreso, varios congresistas, entre ellas Sandra Ortíz del Verde y usted protestaron porque ‘nunca descansan’. hacer campaña con sueldo y carros del estado no es un trabajo. ¡Es ventajoso! Mal”, aseveró el también escritor.

Copartidarios y cercanos al senador salieron en defensa de Pizarro, quien también respondió al trino. “A esta paso, María José Pizarro y todos nosotros vamos a tener que pedirle perdón a Gustavo Bolívar por no ser como él. Canibalismo político de izquierda 2021″, criticó Inti Asprilla, representante de la Alianza Verde y líder político que no descarta agregar a Gustavo Petro en la consulta en la que participará su partido.

Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por la Colombia Humana, calificó de “vacío y simple” el planteamiento del senador. “Su propuesta entonces debería ir dirigida a que el congreso sesione después de la 5 de la tarde, o solo los fines de semana, de tal forma que quienes no tenemos sus privilegios económicos podamos tener un trabajo remunerado aparte”, indicó.

La respuesta de Pizarro, a pesar de que el senador dijo que estaba tomando ventaja de su posición como legisladora, fue amigable e incluso se refirió a él como “querido”. “21 días, 4304 km y 80 reuniones para consolidar el #PactoHistórico en las regiones y con nuestra gente. Usamos nuestra capacidad de trabajo para cumplir con el mandato que nos entregó el pueblo y el movimiento. Cuentas conmigo para trabajar por la unidad”, respondió la representante por Bogotá.

Momentos después de trinar, Bolívar no retractó sus palabras, sino que infirió que la acción de Pizarro fue poco ética. “Siento defraudar a muchos y no me interesaría perder hasta el último amigo y quedarme solo en la vida pero la política sin ética no me interesa. No podemos ofrecer un cambio al país si normalizamos las mismas prácticas que criticamos”, respondió.

A su cuenta de YouTube, el senador incluso subió una respuesta a quienes lo criticaron por la observación. En ningún momento se retractó. “Le ofrezco excusas a María José, que es una gran congresista y tengo que reconocerlo, por haber hecho esto público. Lo que pasa es que hay cosas... yo soy muy impulsivo. Pero no está mal que nosotros demos ejemplo. El ejemplo entra por casa. (...) Tenemos diferencias con muchas personas que no tienen mala fe, pero son prácticas que se han normalizado”, dijo Bolívar en el video.

No es la primera vez que Bolívar y Pizarro difieren públicamente. Esta vez, el también escritor publicó una foto en la que hace un montaje con una imagen que se volvió viral: una uniformada cargando el bolso de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, mientras ella habla sin tapabocas a pocos metros.

En la foto, el senador también incluye a María Juliana Ruiz, primera dama de Colombia, en el acto de posesión de Iván Duque mientras una uniformada de la Policía Nacional sostiene un paraguas para protegerla de la lluvia. Junto a las dos colombianas, adjuntó a Isabel II, monarca de Reino Unido, cargando su propio bolso y sosteniendo su propio paraguas.

Más que las fotos descontextualizadas, el texto del trino generó polémica entre las mujeres que siguen al legislador. “Respeten a las militares. Paguen empleadas del servicio de sus bolsillos para estas cosas. Esto es humillante”, expresó el legislador en su trino, el cual ya acumula más de 13.700 ‘me gusta’, pero, también ha sido replicado en 2.100 ocasiones.

Ante esto, Pizarro respondió: “Querido Gustavo Bolívar, las empleadas domésticas tampoco están para cargar bolsos, eso lo puede hacer cualquiera por mucho dinero que gane. Cambiemos la mentalidad colonial del país, revolucionemos”, dijo la también congresista por medio de su cuenta de Twitter. La réplica ya tiene más de 6.300 ‘me gusta’.

