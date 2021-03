“Queremos ser justos”: abogado del papá de Silvestre Dangond sobre el hombre atropellado

Padre de Silvestre Dangond causó serias lesiones a Alejandro Nieves. Fotos: Captura de video deTwitter @DeJhoLopez y redes sociales.

Las duras declaraciones de Alejandro Nieves, el hombre que el pasado diciembre fue atropellado por William Dangond, alias Palomo, padre del artista vallenato Silvestre Dangond, despertó múltiples reacciones, entre las que se destacan las del abogado defensor del progenitor del cantante, quien desvirtuó algunas de las premisas dichas por la víctima.

Alejandro Nieves le contó al programa Lo Sé Todo del Canal Uno las difíciles secuelas que le quedaron tras el accidente; así que el programa decidió localizar a Andrés Felipe Caballero, jurista del Palomo, quien aseguró a ese programa que lo dicho por Nieves no es del todo cierto debido a que su cliente siempre ha estado pendiente de la salud y evolución del paciente.

“El señor efectivamente sí recibió una atención. Sí hubo al inicio unos problemas de papeleo y documentación, pero él recibe la atención por parte del SOAT, luego recibe una atención por parte de su EPS, e incluso llegó a recibir una atención por particular dejando unos gastos que superaron los 40 millones de pesos y que fueron asumidos en su totalidad por alguien cercano al señor William Dangond”, Caballero en el Canal Uno.

Por otro lado, el abogado del papá de Silvestre reveló que su cliente siempre estuvo pendiente del estado de salud de Alejandro, y que incluso se dirigió hasta su lugar de estadía para disculparse por atropellarlo. “Entramos en la habitación e hicimos un acto de disculpas y un acto de perdón y llegamos a ofrecer que si lo que faltaban era implementos médicos, nosotros estábamos dispuestos a asumirlos”, dijo el penalista.

Por otro lado, Caballero habló del dinero que el Palomo le entrega a Nieves, y aseguró que la cifra de $1.200.000 que le da mensualmente a la víctima fue un acuerdo con Alejandro después de preguntarle cuánto se ganaba trabajando.

“Las cosas no se pueden hacer de manera informal. No tenemos un acuerdo y hay que esperar cuáles son las secuelas y cuál es el estado real al que medicamente llega este señor -Alejandro Nieves-”, expresó el abogado a Lo Sé Todo.

Para finalizar su diálogo con Canal Uno, el abogado aseguró que si se llega a un acuerdo formal con Nieves será perjudicial debido a que si se entrega algún monto y más adelante hay más secuelas, será complicado cubrirlas. “Se ha decidido esperar para ser justos con Alejandro Nieves, no para evadir”, expresó Caballero, quien agregó, además, que debido al accidente, la víctima tiene depresión.

Esto fue lo que reveló la víctima

William Dangond, el padre del artista vallenato colombiano Silvestre Dangond, atropelló a un hombre en diciembre de 2020, el cual ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en repetidas ocasiones para recuperar la movilidad. Dos meses después del accidente, Alejandro Nieves, nombre de la víctima, habló con el programa Lo Sé Todo del Canal Uno e hizo duras revelaciones.

El padre del cantante vallenato también tuvo heridas, sin embargo, no se equiparan a las graves lesiones que Alejandro afrontó tras el incidente, por lo que vio afectada su movilidad, lo que incidió drásticamente en su manera de ganarse la vida.

Silvestre Dangond junto a su padre William Dangond.

“Mi vida se acabó por completo por culpa de una persona irresponsable como el señor William Dangond”, expresó Nieves al programa del Canal Uno, quien, además, aseguró que cuando el padre del cantante colombiano lo embistió quedó tirado debajo del carro y Dangond papá le dijo:

“Él se bajó del carro, me vio y dijo ‘no te pasó nada’. Se tambaleaba, sería de la misma rasca que tenía, arrancó y huyó del lugar dejándome ahí tirado”, Nieves en Lo Sé Todo.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de diciembre, y, de acuerdo con lo que la víctima le reveló al programa, sufrió fracturas en su cadera, pelvis, tibia, peroné y fuertes golpes en el cráneo, por lo que tuvo que pasar varios días internado en una unidad de cuidados intensivos.

Papá de Silvestre Dangond sería responsable de atropellar a dos motociclistas en Valledupar 1920

Nieves aseguró que los médicos le dijeron que tenía pérdida de un hueso, tras someterse a varias cirugías para lograr que Alejandro quedara casi que bien. Sin embargo, según el parte médico, una de las piernas de Nieves quedó cinco milímetros más corta.

Foto: El Pilón y redes sociales

El hombre reveló que el seguro del carro del papá del artista vallenato no le cubrió nada, y que los tratamientos médicos a los que tuvo que someterse fueron saldados por el soat de su moto. Denuncia que, aunque William Dangond “dio la cara”, él esperaba más apoyo por parte de quien le arrebató la posibilidad de trabajar normalmente, como lo hacía hasta antes del terrible accidente.

“Él -papá de Silvestre- está muy bravo porque yo lo estoy denunciando como debe ser. Él no me llama a mí sino a una hermana mía. Dice que está muy enfermo, que no puede salir porque se contagia de COVID-19. Que no tiene dinero, que es un tipo pobre”, expresó la víctima.

Alejandro dejó claro en el programa que no es “ningún sicario ni matón”, y que él lo único que hacía era trabajar para salir adelante. Sin embargo, por el grave accidente que sufrió, por cuenta del padre de Silvestre, se le ha dificultado sobrellevar sus compromisos económicos.

“Llegaron un arriendo para pagarme un salario de $1.200.000, pero eso era lo que yo ganaba estando bueno. Ya no me van a dejar igualito, pero quiero que al menos me solucionen la situación de salud”, denunció el hombre, quien, de nuevo, le pide ayuda a la familia Dangond y a las autoridades tomar cartas en el asunto.

Alejandro Nieves, víctima del accidente que habría causado el papá de Silvestre Dangond. Foto: Captura de video deTwitter @DeJhoLopez

Finalizando su diálogo con ese medio, Alejandro reveló que aún debe 20 terapias para recuperar su movilidad y le pide a Palomo, como se conoce al padre del artista, que le ayude con el dinero de los transportes.

En diciembre de 2020, el hermano de la víctima fue enfático en asegurar que ellos no poseen el dinero para solventar esta difícil situación y reveló el montó que deben pagar para que Alejandro Nieves recupere su movilidad.

“El problema, además, es que inicialmente la atención que le prestaron la cubrió el Adres. Pero hace poco nos entregaron un reporte de consultas y valoraciones realizadas durante estos 14 días por un valor de $ 41.776.958, esto con corte de 25 de diciembre, indicando que el paciente se encuentra como particular. Si no entregamos este dinero, no entregan al paciente”, reveló el familiar de la víctima.