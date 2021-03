Familiares de Jhon Edier Delgado Calderón, asesinado en estación de Policía en Cali, piden justicia

Las autoridades confirmaron que, un joven fue hallado sin vida al interior de una de las celdas de la estación de Policía Desepaz, al oriente de Cali. El reporte preliminar señaló que, el cuerpo de Jhon Edier Delgado Calderón, de 21 años, fue encontrado en la mañana del pasado viernes 26 de febrero.

Una vez que se conoció la noticia, altos mandos de la Policía, agentes del CTI de la Fiscalía y miembros de la Personería de Cali llegaron a la estación para atender este caso, realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar pruebas y testimonios para conocer detalles.

Sin embargo, los familiares del fallecido, quien se encontraba en la estación desde el 20 de febrero, dicen todo lo contrario, pues al identificarlo afirman haber encontrado “algunos golpes”.

“Dijeron que murió por muerte natural en la estación de Desepaz, pero el dictamen forense dice que es asesinado de forma violenta, presenta hematoma en el cuerpo, en la espalda, en el corazón del golpe tan fuerte que le dieron, costillas rotas”, detalló Marleny Calderón, madre de la víctima a Noticias Caracol.

Asimismo, reveló que su hijo, de 21 años de edad, se encontraba preocupado, pues había recibido malos tratos por parte de hombres que se encontraban en el lugar.

“Él me dijo: mamá dos negros grandes me hicieron quitar la ropa, uno de ellos me golpeó. Entonces me dijo: mamá no me deje entrar allá”, manifestó doña Marleny.

El Instituto de Medicina Legal en Cali será el encargado de establecer las causas de la muerte del hombre para conocer si su fallecimiento fue por causas violentas o naturales.

“Así mismo, por ser una entidad policial se apertura una investigación para determinar responsabilidades entre los hombres de la Policía”, anunció el subcomandante de la Policía de Cali, coronel Guillen Amaya.

Respecto a las razones por las que el hombre se encontraba privado de la libertad, se conoció que el fallecido estaba detenido en ese centro policial por los delitos de porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado.

Por otra parte, durante este año en Cali se han registrado 146 homicidios. El último de ellos, se dio en la madrugada de este martes a las afueras de una discoteca al sur de Cali.

El reporte preliminar de la Policía detalla que, los hechos se presentaron en el barrio El Templete. De acuerdo con Guillén Amaya, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, en el hecho fueron afectadas dos personas.

“Cuando atendimos el llamado de la comunidad encontramos a un hombre herido y otro ya había fallecido. Ambos fueron impactados con arma de fuego”, aseguró Amaya.

Al parecer, en ese lugar se presentó una riña entre varias personas, cuando un individuo sacó un arma de fuego y le disparó a dos hombres, un falleció y el otro resultó con un impacto en la cara.

La persona que perdió la vida en este caso fue identificada como José Román Valencia Riascos, de 39 años, mientras que el lesionado fue trasladado a un centro asistencial.

Seguir leyendo