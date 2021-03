“Yo entrego mucho y me doy cuenta de que la otra persona no cedió nada”: Laura Barjum habla de su situación sentimental

/ Instagram de Laura Barjum

La exseñorita Colombia Laura Barjum, portada de la más reciente edición de la revista Vea, abrió su corazón para hablar de su situación sentimental, reinados y muchos episodios de ‘bullying’ que jamás había compartido con sus seguidores.

En la entrevista, la presentadora aseguró que aunque nunca le han sido infiel, de alguna forma le han roto el corazón, pues cuando más ha estado entusiasmada en una relación, las cosas se tornan difíciles y no funcionan.

“Yo entrego mucho, y cuando vuelvo a ver ya estoy al otro lado y me doy cuenta de que la otra persona no cedió nada”, expresó la modelo cartagenera.

Su más reciente relación fue con el director Camilo Vega, a quien, según cuenta, conoció por WhatsApp gracias a un amigo en común, en un momento donde ambos se sentían solos durante la pandemia.

“Nos empezamos a conocer y tuvimos la intención de tener algo serio. Formalizamos, pero al final fue tan corto que no quedó claro”, confesó la costeña.

De acuerdo con la información que reveló a la revista, Camilo empezó a ausentarse porque venía de un proceso de separación, motivo que según ella podía influir, sin embargo, nunca entendió qué sucedió, tildando ese romance como un ‘amor de cuarentena’.

Cabe recordar que, antes de ese amor fugaz, Barjum tuvo un romance con el fotógrafo Giorgio del Vecchio, al que conoció en un crucero y con quién duro dos años. A pesar de su ruptura la modelo recuerda ese tiempo con mucho cariño y afirma que se consolidó una bonita amistad.

Respecto al motivo que los llevó a dar un paso al costado, la exseñorita Colombia reveló que fue porque se les acabó el amor, algo muy doloroso en el momento, pues ninguno entendían el por qué y aunque en algún momento Barjum consideró que él era el hombre de su vida y hasta tenían planeado vivir juntos, ya no habían temas de conversación que los uniera.

Por otro lado, la virreina universal habló sobre el bullying del que fue víctima cuando era pequeña. Aunque manifestó que tuvo una infancia bonita, permitió que los hirientes comentarios de sus compañeras del colegio le hicieran daño, hasta tal punto que cuando se mudó a Cali, hubo una etapa de estudio en el que pasó de ser víctima a victimaria, pues a través de un blog escribía chismes de una compañera con el que lograba desahogar su dolor.

“Aunque no fue bueno, sirvió para desahogarme porque pude haber atentado contra mí o contra ella. Escribía pestes y me encargaba de que la gente las leyera. Se dieron cuenta porque rastrearon mi dirección y casi me expulsan del colegio. Sin embargo, como era tan buena estudiante y sin antecedentes, solo me suspendieron”, expresó la cartagenera.

Recientemente, Barjum dejó impactados a sus seguidores en Instagram al publicar una imagen en blanco y negro en ropa interior, dejando muy poco la imaginación.

“Iba a poner una frase motivacional, pero estoy en ropa interior así que dejémoslo en que es mi actitud de viernes”, escribió la exseñorita Colombia”, llevándose muy buenos comentarios, no solo por el asertivo mensaje, sino también por su belleza.

“La motivación es la misma foto”, “muy pasada de hermosa”, “así es más honesto, nunca he entendido esa relación entre fotos sexis y frases motivacionales”, “estás fuera de serie”, “que bueno que exista gente sensata y entiende que las frases de motivación no son para esas fotos”, entre otros comentarios.

Barjum fue Señorita Colombia en 2017 y tuvo una participación destacada en Miss Universo. Actualmente, es modelo, influenciadora, actriz y presentadora del Factor X, reality musical que se emite los fines de semana.

