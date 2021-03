Roy Barreras se lanza a la Presidencia de la República e irá a consulta con Gustavo Petro

“Hoy quiero compartirles que voy a competir con Gustavo Petro en la consulta con Gustavo Petro en marzo de 2022”, señaló el senador Roy Barreras en una rueda de prensa en la que anunció que entrará a formar parte del llamado Pacto Histórico que promueve el líder de la Colombia Humana junto a otros partidos y miembros de la centro-izquierda.

“Una consulta sin vetos, sin miedos. No le tengo miedo a Gustavo Petro”, afirmó Barreras y aseguró que “hay que tenerle miedo es a la derecha que ha sembrado la cultura de la guerra, a los gobiernos indolentes e ineficaces que no protegen la vida, hay que tenerle miedo a que Colombia esté en los últimos lugares de vacunación mientras otros países más pequeños van mucho más adelante”.

En ese sentido, el ex militante del Partido de la U y partícipe de los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc en La Habana, entrará a formar parte del Pacto Histórico que han conformado Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica y Mais; una alianza que busca ser mayoría en el Congreso de la República y competir por la Presidencia. En esta lista, Barreras se inscribirá junto a la Alianza Democrática Amplia que ha acompañado su proyecto político desde que renunció a su colectividad.

El senador invitó a “todos y a todas los colombianos, las colombianas, que quieran probar su liderazgo, a que compitan en esta consulta abierta. Una consulta en la que no se elegirá a un hombre, a un caudillo, sino a un gobierno, en la que será la ciudadanía la que defina quién será el candidato presidencial”.

Según explicó, la consulta de marzo de 2022, en la que competirá con Petro, servirá para elegir el candidato presidencial de la alianza de centro-izquierda, el cual será el primero en votación y quien ocupe el segundo lugar será la fórmula vicepresidencial. “Se elegirá un equipo equilibrado, estable, múltiple diverso que permita recuperar a Colombia y sacarla de la incertidumbre y la ignominia”, señaló Barreras.

El ahora precandidato presidencial invitó a otros hombres que han sonado para ser candidatos presidenciales en 2022 a entrar a la consulta y formar parte del Pacto Histórico, incluso tratando de atraer políticos que se encuentran en diálogo con el partido Alianza Verde que no ha aceptado aliarse con Gustavo Petro.

“Ojalá los buenos liberales que han estado girando alrededor de ese eje frágil del partido Verde, que tiene tantas incertidumbres, puedan acompañarnos. Yo invito, sin ninguna duda, a Juan Manuel Galán; a Juan Fernando Cristo; a Humberto de la Calle que ha sido guía nuestro en los procesos de paz y en los procesos constituyentes, un gran colombiano; a Alejandro Gaviria que se anime a sumarse a esta consulta abierta, a esta consulta que debe convertirse en una gran alianza para hacer un pacto histórico, que implica que esta sea una consulta de centro izquierda donde nosotros, que hemos militado toda la vida en las ideas neoliberales, en el centro liberal, podamos garantizar a los colombianos que el Estado protegerá su vida y también su patrimonio”, afirmó Barreras.

El partido Verde y personajes como de la Calle, Cristo y Galán, conformaron la Coalición de la Esperanza junto a Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Ángela María Robledo para conformar un bloque alternativo de cara a las elecciones de 2022. Al parecer, el partido Alianza Verde elegirá un único candidato entre seis postulados para participar con los demás políticos del grupo en la consulta de marzo. Sin embargo, el proceso se detuvo para que ingrese el ex gobernador de Boyacá Carlos Amaya, aunque algunos aseguran que sería por presiones del fajardismo, según indicó el diario El Espectador.

Barreras no se quedó allí y llamó a más personajes que hicieron parte del gobierno de Juan Manuel Santos, a los que definió como “Conservadores progresistas”, entre los que mencionó al exministro Mauricio Cárdenas. “Yo lo invitaría a que no compre el desprestigio de este gobierno y no se suba en ese tren del uribismo, sino que acompañe con sus ideas de estabilidad macroeconómica a esta consulta”, le dijo.

También, extendió la invitación a algunos liberales que han coincidido con su proyecto político y los movimientos alternativos. A parte de lograr un candidato fuerte a la Presidencia de la República, el Pacto Histórico espera consolidar mayoría en el Congreso con 53 senadores y 86 representantes a la Cámara.

Sobre esa lista al Legislativo, Barreras aseguró que será abierta, como afirmó Gustavo Petro, con mayoría de mujeres y una amplia representación étnica.

El senador no fue claro sobre su renuncia a la curul del Congreso, afirmó que “Iván Duque fue senador hasta el último día”, por lo que podría continuar en su cargo. Así mismo, dijo que continuará trabajando en el Senado con el fin de oponerse a la reforma tributaria que propondrá el Gobierno en el próximo periodo legislativo.