Egan Bernal fue podio y firmó una impresionante actuación en el Trofeo Laiguelia

El colombiano se impuso en el esprint del grupo perseguidor y dejó ver su buen estado físico tras varios ataques en la montaña. Vía: Ineos Grenadiers

Una de las imágenes más esperadas del ciclismo colombiano se dio este miércoles en el Trofeo Laiguelia, allí el nacido en Zipaquirá Egan Bernal (Ineos Grenadiers) volvió a demostrar sus grandes condiciones en la escalada y dejó claro que está en búsqueda de su mejor versión para lo que será su participación en el Giro de Italia.

El neerlandés Bauke Mollema (Trek-Segafredo) se quedó con la prueba tras cruzar la meta de manera solitaria con un tiempo de 4 horas, 57 minutos y 37 segundos. La edición 58ª del Trofeo Laigueglia, prueba del calendario UCI ProSeries, se disputó sobre un recorrido de 202.9 kilómetros con salida y llegada en la localidad de Laigueglia, contó con varios puertos de montaña que fueron propicios para que los capos de los equipos batallaran y entre ellos estuvo Bernal.

La Cima Paravenna (6,7 km; 5,7%), Testico (7,2 km; 4,5%) y Colla Micheri (2 km; 8,2%), la cual se recorrería cuatro veces por el circuito final que estaba planteado, fueron los ascensos que se disputaron.

Pocos kilómetros de iniciar la carrera se formó el grupo de fuga, de este hicieron parte Nikita Stalnov, Nicolas Edet, Mattia Bais, Mulu Kinfe Hailemichael, John Archibald, Unai Cuadrado, Mathias Vacek, Veljko Stojnić, Alessandro Iacchi, Niccolo Salvietti, Davide Persico y Juri Hollmann.

A falta de 60 kilómetros para la meta, solo tres de ellos lograron mantener la ventaja. Sin embargo, faltando 50 km Egan tomó la iniciativa y lanzó un ataque que buscaba alcanzar al grupo fugado, a él se pegaron Nairo Quintana, Mikel Lnada y Giulio Ciccone.

A 24 kilómetros de meta, justo antes de la tercera subida del Colla Micheri, los grupos se unieron y fueron varios corredores en punta de carrera. Fue el turno de Eddie Dunbar (INEOS) quien atacó buscando dejar en el camino a los que ya estaban con lo último, cada vez el grupo fue más pequeño y fue el momento para otro arranconazo de Bernal y a este solo uno de sus colegas pudo responder.

La carrera avanzó y a falta de 17 kilómetros fue Bauke Mollema el que lanzó un contundente ataque y logró separarse del grupo, acción que mantendría hasta el final de la etapa. Con la idea de recortar la diferencia nuevamente probó el colombiano y a él se pegaron Landa, Champoussin y Vansevenant. Posteriormente Landa intentó alejarse del grupo perseguidor, pero no lo consiguió.

Finalmente, Mollema de 34 años consiguió su segundo triunfo del año y se adjudicó la victoria, aventajó por 39′' segundos al grupo perseguidor, donde llegó el campeón del Tour de Francia del 2019.

Y es que precisamente fue el colombiano el que logró imponerse en el esprint de los cinco perseguidores, de manera inteligente esperó el momento exacto para lanzar su ataque y como un velocista lanzó la bicicleta para ganar sobre la línea de meta al belga Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), tercero de la etapa y quien completó el podio.

El vencedor habló con RaiSport y dijo: “Todo es realmente muy bonito. Me he sentido bien en los últimos días, esta carrera me va a la perfección y mi equipo ha sido muy fuerte.”

Top 5 de la clasificación del Trofeo Laigueglia 2021:

1. Bauke Mollema (NED/Trek-Segafredo) - 4:57:05

2. Egan Bernal (COL/Ineos) a 0:39

3. Mauri Vansevenant (BEL/Deceuninck-Quick Step) a 0:39

4. Clément Champoussin (FRA/Ag2r-Citroën) a 0:39

5. Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) a 0:39

Próximas carreras de Egan

El ciclista cundinamarqués se enfocará en la Strade Bianche, evento que se disputará el próximo 6 de marzo y que servirá como preparación para la etapa 11 del Giro.

Egan permanecerá en territorio italiano para correr la Tirreno-Adriatico del 10 al 16 de marzo y luego finalizará su entrenamiento el Giro compitiendo en el Tour de los Alpes en abril.

