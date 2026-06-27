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Reinaldo Rueda y Atlético Nacional habrían tomado una decisión: se sacudiría el mercado de fichajes

El club antioqueño llevaría semanas en negociaciones con el entrenador, que se encuentra libre desde noviembre de 2025 y era la principal opción del verde

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Reinaldo Rueda es recordado en Atlético Nacional por ganar la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017 - crédito Mayela López/REUTERS
Reinaldo Rueda es recordado en Atlético Nacional por ganar la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017 - crédito Mayela López/REUTERS

Atlético Nacional pasa horas complejas para definir a su nuevo entrenador en el segundo semestre de 2026, ya que busca a alguien con experiencia, reconocimiento y capaz de liderar un proceso ganador por mucho tiempo.

Se conoció que hubo respuesta de Reinaldo Rueda, pues era la negociación más avanzada de la institución por el deseo de contar con el gestor de la Copa Libertadores 2016, Recopa 2017 y dos títulos de la Liga BetPlay en 2015 y 2017, además de una Copa Colombia 2016 y la Superliga 2016.

Por lo pronto, el club necesita pronto a un entrenador porque, a finales de julio arranca la primera fase de la Copa Colombia contra Tigres y debuta en la Liga BetPlay frente a Once Caldas en Manizales, dos retos claves para volver a enamorar a la afición en la temporada 2026.

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¿Qué pasó con Reinaldo Rueda?

Según el periodista Felipe Sierra, Reinaldo Rueda rechazó la propuesta de Atlético Nacional para asumir la dirección técnica, pero la información recoge otra versión según la cual todavía no ha dado un no concluyente. El club, además, fijó como límite el 26 de junio para resolver la situación porque necesita cerrar pronto al reemplazo de Diego Arias.

Reinaldo Rueda
Reinaldo Rueda, después de mucho tiempo de conversaciones, no aceptaría el regreso a Atlético Nacional - crédito @PSierraR/X

Mauricio Agudelo, periodista de Win Sports, también aseguró que “Reinaldo Rueda le dijo NO al equipo. El profe quiere seguir en otra tónica, más familiar y quizás esperar una oferta de selección”.

Por su parte, Pilar Velásquez fue más esperanzadora con los aficionados y afirmó que “no ha dicho contundentemente que no, pero tampoco que sí. Y lo entiendo. Ha tenido golpe tras golpe futbolístico. Tiene ofertas de selección y quiere estar más tiempo con su familia”.

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Reinaldo Rueda besando la Copa Libertadores que ganó con Atlético Nacional en el año 2016 - crédito Conmebol
Reinaldo Rueda besando la Copa Libertadores que ganó con Atlético Nacional en el año 2016 - crédito Conmebol

La periodista añadió que en el club Rueda sigue como prioridad pese al paso de las horas. También vinculó la urgencia de la decisión con el calendario inmediato del equipo, ya que algunos iniciaron pretemporada y a finales de julio tiene Copa Colombia.

En medio de esa espera, Julián Capera, periodista de Gol Caracol, informó que Atlético Nacional “ha programado reuniones -desde hoy- con otros candidatos, ante las complicaciones recientes en la negociación con Reinaldo Rueda (quien también es opción para selecciones que están jugando el Mundial)”.

Velásquez añadió que la presión interna también pasa por la cercanía del trabajo deportivo. “También comprendo a Nacional, están convencidos que es el indicado, lo quiere el jefe mayor y los hinchas lo esperan. Pero, el martes arranca la pretemporada y eso no quiere decir que de no darse, el que llegue sea el descarte”.

Edwin Cardona diría adiós a Nacional

Edwin Cardona podría salir de Atlético Nacional en este mercado de transferencias, ante el interés de Universitario de Deportes para incorporarlo como refuerzo, según informó el periodista Mauricio Loret de Mola.

La opción cobró fuerza en las últimas horas y responde a la búsqueda del club peruano de potenciar su zona creativa para sus próximos compromisos deportivos en la Liga 1, pues viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores, en fase de grupos y a manos del Deportes Tolima.

Edwin Cardona
Edwin Cardona entraría en los planes de Universitario de Lima, pero depende de su futuro en Atlético Nacional - crédito @denganche/X

Cardona, que regresó en julio de 2024 al equipo antioqueño para iniciar una nueva etapa, también tiene abierta la posibilidad de extender su vínculo con Nacional. Su futuro dependerá de las conversaciones entre las partes y de la decisión del futbolista para el segundo semestre.

Hasta el momento, ni Atlético Nacional ni Universitario de Deportes oficializaron un acuerdo, pues también dependerá de lo que defina el nuevo entrenador del verde sobre el volante creativo en el club.

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