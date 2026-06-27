República Democrática del Congo se juega el pase ante Uzbekistán: “La victoria será necesaria y habrá que tomar riesgos”

Sébastien Desabre afirmó que la RDC tendrá que tomar riesgos en el partido del 27 de junio porque la victoria será necesaria para avanzar - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

El seleccionador de la República Democrática del Congo (RDC), Sébastien Desabre, advirtió que su equipo deberá “tomar riesgos” en el partido del sábado 27 de junio ante Uzbekistán en Atlanta.

Solo la victoria le sirve a los Leopardos para mantener aspiraciones de clasificar a la segunda ronda del Mundial 2026, llegando al último partido de la fase de grupos con un punto —producto del empate 1-1 ante Portugal en la primera jornada y la derrota 1-0 frente a Colombia en la segunda—. Por su parte, los Lobos Blancos llegan sin unidades tras dos derrotas consecutivas, incluida una goleada de 5-0 ante los lusos.

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“Las cosas están muy claras para nosotros. Supimos sacar un punto en los dos partidos para tener nuestro destino en nuestras manos en el tercero. Mañana la victoria será necesaria para pasar, así que habrá que tomar riesgos”, declaró Desabre en la rueda de prensa previa al encuentro.

La RDC llega al último partido de la fase de grupos con un punto tras empatar con Portugal y perder frente a Colombia - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El técnico francés, con más de quince años de experiencia en el continente africano, defendió el rendimiento de su equipo frente a rivales de primer nivel mundial. “Hemos jugado contra el quinto equipo del mundo y el duodécimo, y nosotros somos el 47°. Por supuesto que hay relaciones de fuerza que se imponen”, explicó, antes de subrayar que la RDC se mantuvo competitiva de inicio a fin en ambos encuentros.

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A modo de contraste, y ante la falta de peso ofensivo vista en ambos partidos, recordó la última Copa Africana de Naciones, donde su equipo marcó cinco goles en tres partidos: “Eso quiere decir que en el aspecto ofensivo, sabemos marcar”, señaló. “Tenemos muy buenos atacantes que juegan en grandes clubes y que son capaces de marcar. Pero los escenarios de partido, cuando juegas un Mundial contra equipos del más alto nivel, no son sencillos”, añadió.

El entrenador anunció que el plan para este sábado pasará por ajustes en las dinámicas ofensivas, no necesariamente por un cambio de sistema. “Pondremos en marcha un plan de juego ambicioso, pero medido. Eso no pasa necesariamente por un cambio del sistema de juego, sino por un cambio en las consignas ofensivas”, precisó.

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Desabre defendió el rendimiento de la República Democrática del Congo ante Portugal y Colombia al destacar la diferencia de ranking FIFA entre los equipos - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Desabre también respondió a la pregunta del periodista uzbeko que citó las palabras del seleccionador rival, Fabio Cannavaro, quien describió a la RDC como “caballos que pueden correr 90 minutos” y afirmó que sus jugadores tendrían que “correr como perros” para competir con ellos.

Ante esto, el técnico francés no rehuyó la comparación: “Hay que jugar al cien por cien de nuestras posibilidades para existir en un partido de muy alto nivel. Estamos acostumbrados a hacerlo, tanto en el aspecto físico como en el táctico y el técnico”, y añadió que sus jugadores “están listos para asumir ese desafío”.

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Uno de los focos de atención en el equipo congoleño es Yoane Wissa, autor del gol del empate ante Portugal. Desabre salió al paso de las dudas sobre el delantero del Newcastle United, quien atravesó una temporada difícil por lesión que le dejó fuera de la Copa Africana de Naciones.

“Lo hemos reencontrado. Desde el inicio de la preparación está en forma, y lo demostró en el primer partido. A muy alto nivel, un jugador que no está al cien por ciento de sus capacidades lo pasa difícil, pero conozco su motivación. Estoy seguro de que va a rendir esta temporada, y nos lo demuestra todos los días en los entrenamientos: ha vuelto a su mejor nivel“, afirmó el seleccionador.

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Yoane Wissa, autor del empate ante Portugal, recuperó su nivel según Desabre tras una temporada marcada por una lesión - crédito Annegret Hilse/REUTERS

El técnico también se refirió al buen momento del fútbol africano en el torneo. Con varios equipos del continente con opciones de clasificación, Desabre reafirmó su convicción de que África avanza sin pausa. “Llevo más de 15 años en el continente y veo a todas las federaciones estructurarse, a todos los entrenadores y jugadores mejorar. Espero que este año o en los próximos años un equipo africano gane el Mundial. Para mí, es solo cuestión de tiempo”, señaló.

El partido de este sábado, con inicio a las 6:30 p. m. (hora de Colombia), será arbitrado por el alemán Felix Zwayer. Una victoria de la RDC la llevaría a cuatro puntos, lo que la pondría en la pelea por uno de los mejores terceros puestos. Uzbekistán, con cero unidades y una diferencia de goles de -7, también necesita ganar para mantener cualquier opción de avanzar.

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Desabre hizo saber que este escenario no era nuevo para ellos, asegurando que cada partido en su camino clasificatorio lo abordaron como una final. “Estamos acostumbrados a jugar finales: Camerún, Nigeria, Jamaica... siempre hemos tenido un recorrido muy exigente y siempre hemos salido adelante. Espero que sea el caso mañana, para que el sueño y la historia de todos los congoleños continúe", concluyó.