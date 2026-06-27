Zlatko Dalić exige a Croacia más concentración y circulación de balón ante Ghana: “Debemos ser mejores que en los dos partidos anteriores”

Zlatko Dalić advirtió que Croacia debe mejorar la posesión y acelerar la circulación del balón ante Ghana - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Zlatko Dalić, seleccionador de Croacia, y el extremo Ivan Perišić comparecieron ante los medios en la víspera del partido ante Ghana, el último de la fase de grupos del Mundial 2026, con un mensaje claro: el equipo debe mejorar en bloque si quiere sellar el pase a la ronda de 32.

“Nos espera un partido que decide el pase de grupo contra un rival que ya tiene asegurada su clasificación, que ha jugado dos buenos partidos, no ha encajado ningún gol y es muy peligroso en la transición”, advirtió Dalić.

El técnico croata señaló los errores propios como el principal problema a corregir: “No debemos perder la posesión tan fácilmente. Últimamente hemos perdido el balón con facilidad y eso ha generado transiciones del rival. El ritmo de circulación del balón tiene que ser más rápido de nuestra parte“.

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La autocrítica de Dalić fue directa. “Antes nunca habíamos cometido tantos errores en un pase, en una entrega cuando teníamos la posesión, que era nuestra gran baza. Ahora perdemos el balón con demasiada facilidad”, admitió.

Pese a ello, el seleccionador se mostró confiado en la capacidad del grupo para reaccionar: “Creo que la victoria contra Panamá nos facilita un poco las cosas. Confío en que seremos los de verdad, los que tenemos que ser, y en que pasaremos de grupo”.

El técnico rechazó buscar excusas externas y apeló a la responsabilidad colectiva. “No hay que esperar a que otros hagan algo por nosotros. Nunca lo hemos esperado. Nunca lo hemos recibido tampoco; siempre ha sido difícil. Mañana también lo será”, afirmó.

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Perišić, con 157 internacionalidades a sus espaldas, coincidió con el diagnóstico del seleccionador. “Tenemos que jugar mejor que en el primer partido en todos los aspectos”, dijo el extremo, quien también reconoció que la preparación para el partido fue limitada. “Estos dos o tres días el foco estuvo más en la recuperación del partido anterior, así que no tuvimos mucho tiempo para entrenar”.

El jugador apuntó que el equipo tendría esa misma noche una última sesión de análisis de vídeo para ultimar los detalles tácticos.

Ivan Perišić afirmó que Croacia debe rendir mejor en todos los aspectos, aunque reconoció que hubo poco tiempo de entrenamiento - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Sobre los rivales africanos, Perišić recordó el historial positivo de Croacia frente a selecciones del continente. “Hemos jugado contra bastantes equipos en los últimos diez años y todos los resultados han sido positivos”, señaló, al tiempo que advirtió sobre la capacidad de adaptación de Ghana: “Puede que cambien algo, ya que ya pasaron de grupo, así que tenemos que estar preparados para ambas variantes”.

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Dalić, por su parte, aportó un dato de primera mano sobre el rival. El técnico entrenó durante dos años al delantero ghanés Asamoah Gyan en el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos y lo describió como “un jugador fantásticamente robusto, con un salto extraordinario, responsable y profesional, que marcaba una gran diferencia”. “Si hay que juzgar por Gyan y por lo que él jugaba, por lo que yo viví con él, nos espera un trabajo duro”, advirtió.

La rueda de prensa también dejó espacio para hablar del futuro de la generación croata. Ante una pregunta sobre los jóvenes valores del equipo, como Joško Gvardiol, Martin Baturina o Petar Sučić, Perišić reflexionó sobre el legado que la actual generación puede dejar. “Creo que de alguna manera tienen suerte de que nosotros hayamos permanecido tanto tiempo en la selección para que vean cómo nos relacionamos con esta camiseta sagrada”, afirmó. “Ahora depende de ellos que, cuando nosotros ya no estemos, tomen el relevo y lleven a Croacia hacia nuevas victorias”, añadió.

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Dalić atribuyó los problemas de Croacia a los errores en los pases y a las pérdidas que generan transiciones rivales - crédito Kevin Sousa/IMAGN IMAGES via Reuters

Sobre la posibilidad de revelar la alineación, tanto Dalić como Perišić cerraron la puerta. “No es lo nuestro”, zanjó el seleccionador, quien sí dejó entrever que el partido podría decidirse desde el banquillo: “A veces, en ciertos momentos y partidos difíciles, es más importante quién entra después y quién da continuidad para provocar la remontada o aportar nueva energía. Eso nos pasó tanto contra Inglaterra como contra Panamá“.

El partido entre Croacia y Ghana, correspondiente a la tercera jornada del Grupo L, se disputará este sábado 27 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con inicio previsto a las 5:00 p. m. hora local (21:00 GMT).

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