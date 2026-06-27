Rafael Nieto sobre Rodrigo Lara como Ministro de Interior: “El discurso contra los de ‘siempre’ era pura táctica electoral”

Rodrigo Lara fue designado ministro del Interior, mientras que Rafael Nieto destacó su experiencia política y legislativa. - crédito Colprensa/Diego Pineda y campaña Rodrigo Lara

El senador Rafael Nieto Loaiza se pronunció este viernes 26 de junio sobre la decisión del presidente electo Abelardo De la Espriella de designar a Rodrigo Lara Restrepo como nuevo ministro del Interior, uno de los primeros nombramientos anunciados para el gabinete que asumirá funciones a partir del próximo 7 de agosto.

A través de su cuenta en la red social X, el congresista destacó la trayectoria política del exsenador, aunque aprovechó el anuncio para lanzar una crítica al discurso que sostuvo el hoy presidente electo durante la campaña presidencial.

“El nombramiento de Rodrigo Lara como ministro del Interior demuestra dos cosas: que el discurso contra los de ‘siempre’ era pura táctica electoral y que DLE entiende que necesita conocimiento y experiencia en su gabinete”, escribió Nieto.

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El senador sostuvo que la elección de Lara refleja el reconocimiento de la importancia de contar con figuras que conozcan el funcionamiento del Congreso y las dinámicas políticas necesarias para impulsar la agenda legislativa del nuevo gobierno.

Rafael Nieto destaca la experiencia política de Rodrigo Lara

En su publicación, Nieto recordó que Rodrigo Lara fue congresista durante ocho años, primero como representante a la Cámara y posteriormente como senador de la República, además de haber ejercido la presidencia del partido Cambio Radical.

Según el senador, esas credenciales serán fundamentales para desempeñar el cargo de ministro del Interior.

“No hay duda de que Lara sabe bien cómo funcionan el Congreso (fue ocho años parlamentario) y los partidos (fue presidente de Cambio Radical y tiene buena relación con congresistas e integrantes de otros partidos), cualidades que le serán muy útiles para cumplir eficazmente su tarea”, afirmó.

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El mensaje concluyó con un respaldo al nuevo integrante del gabinete. “¡Le deseamos el mejor de los éxitos!”, expresó Nieto.

Rafael Nieto afirmó que el nombramiento de Rodrigo Lara refleja la necesidad de experiencia para liderar la relación con el Congreso. - crédito @RafaNietoLoaiza/X

Rodrigo Lara agradeció su designación como ministro del Interior

Tras hacerse oficial su nombramiento, Rodrigo Lara Restrepo publicó un mensaje en X en el que manifestó sentirse honrado por la confianza depositada por el presidente electo.

“Conmovido y profundamente honrado recibo esta importante designación como Ministro del Interior”, escribió.

Asimismo, agradeció a Abelardo De la Espriella por haberlo escogido para asumir una de las carteras más importantes del Ejecutivo. “Mi más sincera gratitud, presidente electo Abelardo De la Espriella, por la confianza depositada en mí para asumir esta alta responsabilidad”, expresó.

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Lara aseguró que ejercerá el cargo con “lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular”, al tiempo que reiteró su intención de defender la Constitución y fortalecer las instituciones del país.

Entre sus principales objetivos mencionó la búsqueda de consensos entre las distintas ramas del poder público.

“Trabajaremos por el equilibrio y la armonía entre las ramas del poder, devolviéndole majestad y autoridad a nuestras instituciones. Forjaremos un gran acuerdo sobre lo fundamental que nos una y que se proyecte en el tiempo”, señaló.

El exsenador también afirmó que cumplirá el plan de gobierno presentado por De la Espriella y por el vicepresidente electo, reiterando que los ciudadanos podrán sentirse orgullosos de la gestión del Ministerio del Interior.

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Rodrigo Lara agradeció al presidente electo Abelardo De la Espriella por la confianza y aseguró que ejercerá el cargo con compromiso institucional. - crédito @Rodrigo_Lara_/x

El anuncio de Abelardo De la Espriella

El presidente electo presentó oficialmente a Rodrigo Lara Restrepo como el primer ministro confirmado de su gabinete a través de un mensaje en redes sociales.

En la publicación destacó la trayectoria pública del abogado, a quien describió como emprendedor, docente universitario, exsenador, expresidente de la Cámara de Representantes y “zar anticorrupción”.

Además, resaltó que Lara es hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, recordando su legado en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Durante el anuncio, De la Espriella afirmó que en su administración habrá una política de transparencia y rechazó cualquier tipo de negociación irregular.

“Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción”, escribió el mandatario electo.

La publicación estuvo acompañada por un video elaborado con inteligencia artificial, en el que aparecen tres tigres junto con fotografías de la infancia de Rodrigo Lara.

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Abelardo De la Espriella anunció a Rodrigo Lara como el primer ministro de su gabinete y resaltó su trayectoria en el servicio público. - Crédito @ABDELAESPRIELLA/X

¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?

Rodrigo Lara Restrepo es abogado y tiene 51 años. Su carrera política incluye una amplia experiencia en el Congreso de la República y en diferentes cargos de la administración pública.

Entre 2014 y 2018 fue representante a la Cámara, mientras que entre 2018 y 2022 ocupó una curul en el Senado de la República por el partido Cambio Radical.

En 2023 aspiró a la Alcaldía de Bogotá con el movimiento Lara, obteniendo el cuarto lugar tras recibir 69.639 votos.

Previamente, entre 2006 y 2007, se desempeñó como director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

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Su historia también está marcada por el asesinato de su padre, Rodrigo Lara Bonilla, quien era ministro de Justicia y fue asesinado el 30 de abril de 1984 en Bogotá por sicarios vinculados al narcotráfico.

Tras ese crimen, el entonces presidente Belisario Betancur impulsó decididamente el uso del tratado de extradición con Estados Unidos. Años más tarde, bajo este mecanismo, Carlos Lehder, uno de los principales jefes del Cartel de Medellín, fue el primer gran capo en ser extraditado al país norteamericano en 1987.