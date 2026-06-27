Gustavo Puerta caería bien parado después del Mundial 2026: empezaron a buscarlo en el mercado de fichajes

Gustavo Puerta fue la figura de la Selección Colombia en el debut del Mundial 2026 contra Uzbekistán - crédito Isaac Esquivel/ EFE

Gustavo Puerta se convirtió en la sorpresa de la Selección Colombia en el Mundial 2026, debido a su talento en el compromiso ante Uzbekistán, dejó en el banco a Richard Ríos y fue titular contra la República Democrática del Congo en Guadalajara, con una actuación sobresaliente.

Es por eso que Puerta suena para llegar a equipos de mayor nivel en el fútbol europeo, salir del Racing de Santander y probar en alguna escuadra de mucha historia, permitirle un nivel elevado en otra liga y ratificarse como figura en el combinado nacional.

Queda por saber cuál será su futuro en la próxima temporada, pues primero debe llegar a su club en España, mirar las ofertas y decidir cuál es la mejor para su carrera, ya que será un paso enorme y la idea es mantenerse en la élite por los próximos años.

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El interés por Gustavo Puerta

La filtración del interés europeo por Gustavo Puerta situó a la Roma entre los clubes que siguen al mediocampista colombiano en plena Copa del Mundo de la FIFA 2026. El medio añadió que Oporto y Atalanta también lo observan tras sus actuaciones con la selección Colombia.

Según el periodista Ginaluigi Longari, el club italiano sigue de cerca a Puerta, actual jugador del Racing de Santander, y ese interés surgió por su rendimiento en el Mundial que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Incluye también a Oporto y Atalanta entre los equipos que lo monitorean.

Gustavo Puerta es seguido de cerca por tres equipos de Italia y Portugal - crédito @Glongari/X

“Gustavo Puerta, del Racing, está despertando interés. El colombiano, destacado en el Mundial, gusta al Oporto, mientras que en Italia también es seguido por el Atalanta y la Roma”, dijo Longari, según el comunicador en su cuenta de X.

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El Mundial que disparó el interés por Puerta

Según un análisis del medio español Sport, el futbolista que está resultando determinante con menos visibilidad es Puerta. El volante de 22 años fue una de las figuras del mediocampo colombiano tanto ante Uzbekistán como frente al conjunto dirigido por Desabre.

Puerta compartió la zona central con Jefferson Lerma y entre ambos cerraron los caminos que intentó abrir la República Democrática del Congo. En ese partido, el centrocampista ganó ocho duelos defensivos, logró una intercepción clave y sumó tres contribuciones defensivas para sostener la ventaja conseguida por Muñoz.

Gustavo Puerta llegó después de las eliminatorias a la Selección Colombia y brilló en los amistosos - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Su aporte no se limitó a la contención. De acuerdo con la publicación, el nacido en La Victoria superó el 90% de precisión en los pases, con casi la mitad de esas entregas en campo rival, y además remató cinco veces, dos de ellas al arco.

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La aparición de Puerta en la lista final no era una certeza meses atrás. Desde la Copa América, el doble pivote pertenecía a Lerma y a Richard Ríos, hoy volante del Benfica, pero la temporada del mediocampista terminó por modificar ese escenario.

Néstor Lorenzo decidió incluirlo entre los 26 convocados y también le dio minutos en los amistosos previos al campeonato. Allí el volante mostró condiciones para disputarle el puesto a Ríos y finalmente se quedó con ese espacio.

Gustavo Puerta fue clave para el triunfo de Colombia por 3-1 ante Uzbekistán - crédito Henry Romero/REUTERS

El rendimiento de Puerta no sorprendió a quienes siguieron su campaña en el Racing de Santander, club en el que fue una pieza central hasta el regreso a Primera. Para el público general, en cambio, su nivel en este torneo lo convirtió en una de las revelaciones del certamen.

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Fichado desde el Leverkusen en 2025 por 3,5 millones de euros, el colombiano disputó 32 partidos en la temporada con la entidad cántabra. Ese recorrido sostuvo su candidatura para entrar en la convocatoria y explica por qué su crecimiento resultó imposible de ignorar para el cuerpo técnico.

Colombia llegará a la última jornada como líder del grupo y con la posibilidad de asegurar el primer puesto si empata ante Portugal. Ese escenario se construyó con los goles de Muñoz y con el peso cada vez mayor del volante vallecaucano.