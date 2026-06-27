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Fabio Cannavaro ve ante la República Democrática del Congo la gran chance de Uzbekistán en el Mundial 2026

El técnico italiano remarcó que el duelo del sábado 27 de junio en Atlanta es el partido del grupo con más margen para competir, tras las caídas ante Colombia y la goleada 5-0 contra Portugal

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Fabio Cannavaro afirmó que el partido de Uzbekistán contra la República Democrática del Congo es la verdadera oportunidad de su equipo en el Mundial - crédito Pedro Nunes/REUTERS
Fabio Cannavaro afirmó que el partido de Uzbekistán contra la República Democrática del Congo es la verdadera oportunidad de su equipo en el Mundial - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, afirmó en rueda de prensa que el partido contra la República Democrática del Congo —el tercero y último del grupo— es la verdadera oportunidad de su equipo en el Mundial, tras dos encuentros ante Portugal y Colombia que describió como previsiblemente difíciles desde el sorteo. La conferencia tuvo lugar en Atlanta, sede del encuentro programado para el próximo sábado 27 de junio.

“Desde que salió el grupo, todos sabíamos que con el Congo podía ser nuestro partido”, declaró el técnico italiano y campeón como jugador con la Azzurra en Alemania 2006.

El seleccionador de los Lobos Blancos reconoció que las derrotas ante Colombia y Portugal no lo sorprendieron: “Conocía y sabía la diferencia en calidad técnica y física, y siempre estuve muy preocupado”, manifestó. Incluso añadió que la goleada recibida por 5-0 ante Portugal “no es agradable de encajar”, pero subrayó que trabajó para que sus jugadores lo superaran: “No todos los días te toca recibir un contragolpe con Bruno Fernandes y Ronaldo”, acotó.

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El seleccionador de Uzbekistán sostuvo que las derrotas ante Colombia y Portugal eran previsibles por la diferencia técnica y física entre los equipos. Añadió que la goleada 5-0 ante Portugal no cambió la idea de juego de Uzbekistán, que intentó salir desde el portero y construir en ataque - crédito Phil Noble/REUTERS
El seleccionador de Uzbekistán sostuvo que las derrotas ante Colombia y Portugal eran previsibles por la diferencia técnica y física entre los equipos. Añadió que la goleada 5-0 ante Portugal no cambió la idea de juego de Uzbekistán, que intentó salir desde el portero y construir en ataque - crédito Phil Noble/REUTERS

Frente a quienes cuestionaron que el cuerpo técnico aún no tenga un once titular definido —cuatro jugadores del plantel no han disputado ningún minuto en el torneo—, Cannavaro fue directo: “Tengo un once base en mente, por supuesto. Pero por distintos motivos, desde que llegamos no hemos podido contar con todos”. El entrenador defendió su política de rotaciones como una decisión de gestión, no de indecisión táctica.

En materia de estilo de juego, Cannavaro rechazó la idea de que su equipo sea cauteloso. “Mucha gente me pide que juegue con dos delanteros, pero nosotros jugamos con tres”, dijo entre risas. Cannavaro explicó que, incluso en la goleada ante los lusitanos, sus jugadores mantuvieron la filosofía ofensiva: “Aun perdiendo 5-0, intentaban construir desde el portero, combinarse entre ellos, crear algo. Eso es lo que me gusta”.

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Sobre las críticas de la prensa nacional, que señaló que el mundo percibe a Uzbekistán como un equipo débil, el técnico amplió el diagnóstico: “Es el nivel que necesita mejorar el fútbol asiático, no solo Uzbekistán”. Y añadió: “Mi objetivo no es venir a borrar la tradición uzbeka. Estoy aquí para ayudar a mis jugadores a mejorar, para que quizás en el próximo Mundial estemos aquí con toda la maquinaria organizativa preparada”.

Un periodista uzbeko preguntó si solo una victoria amplia podría considerarse un resultado satisfactorio. Cannavaro respondió que “lo más importante es que lo den todo sobre el campo. Y sé que si lo dejan todo en el campo, el resultado puede ser bueno”.

Eldor Shomurodov admitió que las opciones de clasificar de Uzbekistán ante la República Democrática del Congo no son muy altas, aunque sostuvo que existe alguna posibilidad - crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES via Reuters
Eldor Shomurodov admitió que las opciones de clasificar de Uzbekistán ante la República Democrática del Congo no son muy altas, aunque sostuvo que existe alguna posibilidad - crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES via Reuters

El delantero Eldor Shomurodov, presente en la rueda de prensa, aportó la perspectiva del vestuario. “Todos somos conscientes de que las posibilidades de clasificar con el Congo no son muy altas, pero existe alguna”, dijo. El atacante del Estambul Başakşehir F. K. de la Superliga de Turquía, reconoció que el partido ante Portugal obligó al equipo a replegarse más de lo habitual.

“Cuando juegas contra rivales tan fuertes, el equipo tiene que defender más, y avanzar se hace más difícil”, expresó. Para el duelo ante el Congo, Shomurodov anticipó un planteamiento diferente: “Creo que mañana será algo distinto. Intentaremos tener más control del balón”.

Cannavaro también abordó la rotación en la portería —Utkir Yusupov jugó el primer partido y Abdullakh Nematov el segundo— y descartó que respondiera a una insatisfacción con el rendimiento de ninguno de los dos: “Desde que llegué a Uzbekistán, Nematov era nuestro portero. Estuvo muy bien en todos los partidos amistosos. Tenemos tres buenos porteros y hay que darles la oportunidad cuando toca”, expresó.

El técnico cerró su intervención con una reflexión sobre el legado que busca dejar en el fútbol uzbeko, más allá del resultado de mañana: “En septiembre, noviembre y enero empieza la Copa de Asia, y ahí es donde tendremos que demostrar si hemos aprendido del Mundial o no”, sentenció.

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