Denuncian que visitantes están impactando negativamente el Parque Los Nevados

Parque Nacional Natural Los Nevados. Foto: Luis Alfonso Cano

Entidades como Corpocaldas, la Policía Ambiental y Parques Nacionales Naturales han advertido, en días recientes, sobre el mal uso que los visitantes al Parque Nacional Los Nevados estarían haciendo de esta área protegida, más exactamente en las inmediaciones del páramo y Nevado del Ruiz, en Caldas.

Así lo informó el medio caldense La Patria, el cual dio a conocer que los reportes de las entidades señalan que, en los últimos meses ha aumentado el turismo, pero lastimosamente con ello, ha llegado una degradación de los ecosistemas a causa de la inconsciencia de los visitantes.

“El tránsito de motos, la música y otras actividades no se presentaban. Al glamping León Dormido, que está en la zona de amortiguación antes de entrar al Parque, se le recomendó no hacer actividades con pólvora”, señaló en La Patria, Juan David Arango, director de Corpocaldas, quien a su vez aseguró que, desde septiembre de 2020, época en la que se autorizó la reapertura del Parque, “se aumentaron las actividades en la zona y con más fuerza, en especial los fines de semana”.

Por su parte, Luz Adriana Malaver, directora de Parques Nacionales Naturales (PNN) en Caldas, hizo énfasis en que desde 1974, cuando el Parque de Los Nevados fue declarado como área protegida del Sistema de Parques Nacionales, de sus 60 mil hectáreas, 30 % pertenecen a privados y no se les permite hacer usos de la tierra para actividades como la ganadería en áreas de páramo.

Aún así, hoy en día se realizan acciones como el turismo no regulado, el cual permite que los visitantes accedan por rutas no autorizadas. “Abren caminos y por allí dejan basuras, hacen sus necesidades y esto nos está generando un grave conflicto. Con la Policía hemos hecho controles, pero es muy difícil hacer presencia en las 60 mil hectáreas” , señaló la directiva en el medio regional.

Pero esto no es todo, la inconsciencia de operadores no autorizados y visitantes, ha hecho que, pese a la recomendación del Servicio Geológico Colombiano de no hacer cumbre debido a la actividad del Volcán Nevado del Ruiz, guías sin registro ofrezcan, a través de páginas web, servicios para llegar hasta la cumbre, sin tener en cuenta que la vía oficial está cerrada.

De acuerdo con Parques Nacionales, este ascenso solo se podrá hacer hasta que sea permitido por la ruta del Valle de las Tumbas, ingresando por Brisas. Los accesos por el Sifón, Casa Roja y Ventanas están prohibidos, pero aún así, en este momento son los que más se usan.

Parque de Los Nevados Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Asimismo, la directora del parque aseguró en La Patria, que “han tenido que hacer 13 procesos sancionatorios a visitantes”, quienes luego de ser amonestados, son citados a una charla de educación ambiental y si después de esto, reinciden, se les abre un proceso sancionatorio ambiental, el cual puede terminar en una multa o una orden para que realicen trabajo comunitario por 80 horas.

Para evitar esto, Malaver recomendó que los interesados en visitar el área protegida, consulten primero el portal web de Parques Nacionales, donde podrán conocer los operadores turísticos avalados, además de las normas básicas, como salir del parque con la basura que se generó dentro, la prohibición del ingreso de plásticos de un solo uso; y otras normas claves como el porte de documentos al día para los vehículos.

Cabe recordar que, si se ingresa en cuatrimoto o moto de carreras, estos automotores deben tener registro y permiso de la autoridad competente.

Por su lado, la Policía Ambiental reportó que han hecho controles, encontrando pañales y tapabocas usados, además de empaques de comida chatarra. La autoridad reportó que, esto se ha hallado mayormente junto a la caseta del Gualí y llegando a la Cascada.

