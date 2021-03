Jueza dejó en libertad a hombre que asesinó a su pareja, le avisó a su suegra y confesó ante las autoridades

Capturas video Noticentro CM&.

El cuerpo de Evelyn Paola Carrillo Ciro fue encontrado en la madrugada del pasado domingo 21 de febrero, sin signos vitales, en su casa, ubicada en el barrio Nuevo Corinto, en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, donde habitaba desde hace cerca de dos años junto a su pareja, Hugo Andrey Rojas, quien, a pesar de haber confesado el asesinato, quedó libre.

La madre de la joven de 29 años, Doris Fernanda Ciro, relató a Noticias Caracol la manera en la que encontró a su hija el pasado domingo y las palabras que su yerno le dijo a través de una llamada, lamentando la muerte de Evelyn.

Según el relato de Ciro, en la mañana del 21 de febrero se dirigió hasta el apartamento de su hija, en el mismo edificio donde ella vive, pues había intentado contactarla por su celular pero Evelyn no contestaba. “La llamé a su celular personal y estaba apagado, y vi más sangre en frente del domicilio”.

Tras percatarse del cuerpo de su hija en el suelo y las manchas de sangre, Doris Ciro decidió llamar a Hugo Andrey Rojas, pareja de su hija que no estaba en el lugar. “Me preocupé mucho más, llamé al teléfono de Hugo y me respondió. Yo le dije ‘¿dónde está?’, y él me dijo: ‘perdóneme, señora Doris’. Entonces, yo le pregunté ‘¿usted mató a mi hija?, y colgó el teléfono”, recordó la madre.

HUGO ROJAS SE ENTREGÓ A LAS AUTORIDADES Y CONFESÓ EL DELITO, PERO ESTÁ LIBRE

Lo que pudieron establecer las autoridades con las declaraciones de algunos vecinos de la pareja es que, cerca de las 5:30 a. m., Rojas habría abordado el carro de Evelyn y escapado del lugar, razón por la que se convirtió en el principal sospechoso.

Rojas se dirigió hasta el municipio de Flandes, Tolima, y el lunes 22 de febrero se entregó ante las autoridades confesando que había asesinado a Carrillo. Luego, durante una audiencia de imputación de cargos, según el noticiero, la fiscal del caso dio detalles sobre los hechos en los que Evelyn habría sido asesinada.

“(Hugo) le había comentado a su pareja sentimental que él quería regalarle unos patines a su hija, pero entonces sostienen una discusión, porque la pareja al parecer no estaba de acuerdo, porque tenían problemas económicos, y, en medio de los hechos, esta persona decide estrangularla, rodeando su cuello con su brazo, ocasionándole la muerte”, señaló la fiscal.

Después de detallar los hechos, Andrey Rojas aceptó los cargos que se le imputaban.

- “El juzgado procede a preguntarle a usted, señor Hugo Andrey Rojas Nieto, si usted acepta sí o no este delito o cargo que le imputó la señora fiscal en esta audiencia preliminar”.

- “Sí, señora”.

Sin embargo, la juez del caso dejó en libertad al confeso asesino porque consideró que la Fiscalía no soportó los hechos con los debidos argumentos jurídicos, en este caso, que Rojas aceptara los cargos no tiene efecto. Por esta razón, la togada se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, mientras se programa la audiencia para dictarle su sentencia.

La madre de Evelyn no entiende la decisión de la jueza y espera que al hombre que confesó haber asesinado a su hija le caiga todo el peso de la ley. “Una decisión que en realidad no entiendo por qué, después de que él confesó que había cometido el crimen de mi hija, no entiendo por qué está libre en estos momentos”, dijo Doris Ciro.

MÁS DETALLES SOBRE EL CASO

Para las autoridades resaltó que, efectivamente, el cuerpo de la mujer estaba cerca de un rastro de sangre, pero su cuerpo no presentaba ninguna herida, razón por la que intuyeron que la sangre no era de ella, situación que complica más a las autoridades la posibilidad de establecer lo sucedido. “Los rastros de sangre y las horas en las que se presentaron los hechos, (indican) la posible vinculación en este escenario de una o dos personas más”, afirmó el coronel Simón Cornejo, comandante de Policía en esa localidad.

“Empezamos a hacer la búsqueda en varias bases de datos a ver si encontrábamos algún antecedente de algún hecho de maltrato hacia esta persona o alguna medida de protección. Sin embargo, posteriormente llegó la policía judicial y las autoridades de criminalística a hacer sus respectivas averiguaciones sobre el caso”, informó el coronel Cornejo al medio.

