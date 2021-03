Turista falleció ahogado mientras se bañaba en el Parque Tayrona

Según testigos, en el lugar no había personal de primeros auxilios y el hombre fue ayudado por la ciudadanía. Vía: Opinión Caribe

Un hecho trágico se presentó este fin de semana en el Parque nacional natural Tayrona, ubicado en Santa Marta, donde un hombre perdió la vida luego de hacer una inmersión en las aguas. A pesar de que las personas que presenciaron el hecho intentaron ayudar, tras denunciar que no había presencia de personal experto en ese tipo de emergencias, el hombre finalmente murió.

El colombiano de 33 años, procedente de la ciudad de Bogotá, e identificado como César Augusto Bolaño, llegó a las playas del destino más importante del Magdalena con el fin de pasar una tarde soleada en compañía de sus familiares, pero nunca se imaginó lo que estaba por suceder.

De acuerdo con las versiones de los turistas que presenciaron el fatídico suceso, el hombre se encontraba en el balneario ubicado en el sector de Cabo San Juan, acompañado de algunos familiares, cuando de repente no pudo regresar a la orilla, al parecer, a causa de un calambre sufrido mientras nadaba en el mar como también de las fuertes corrientes de agua que se estaban presentando.

Medios locales informaron que algunos socorristas habrían intentado salvar al hombre, pero un ciudadano denunció en redes sociales que esa información era falsa ya que en el lugar no había presencia de personal de primeros auxilios, es más, según su relato, fueron los mismos ciudadanos los que se encargaron de tratar de salvar al señor.

“Un joven se ahogó, en ese momento no se encontraba un salvavidas, una enfermera, un flotador y tampoco una cuerda. Mi hermano junto a mí, y una persona de Argentina, tratamos de socorrer al que se estaba ahogando, no es como dicen que había alguien, eso es mentira”, aseguró el hombre por medio de un video.

Además, el testigo también confirmó que fueron los mismos turistas presentes en el lugar, quienes atando objetos personales trataron de socorrer al hombre mientras llegaba el personal médico.

“Puedo testificar que no había nadie. Las personas tuvieron que unir toallas y camisas para hacer una cuerda de rescate hacia él. En ese momento no llegó nadie, después de 20 minutos llegó una enfermera que no contaba con los implementos necesarios para salvarlo”, denunció en el mismo video.

Video de la denuncia del testigo:

En videos publicados en redes sociales se observa al hombre en la arena sobre una camilla ante la mirada de decenas de turistas que esperaban la llegada de algún socorrista, pero fue tanto el tiempo que pasó que el hombre falleció en la orilla del mar.

Al respecto, se han generado críticas sobre la presencia de salvavidas sobre estas playas de Colombia para evitar que casos como el del bogotano se vuelvan a repetir, pues Parques Nacionales Naturales, entidad que administra el lugar actualmente, no ha dispuesto de personal experto en el lugar para el manejo de situaciones de riesgo. Lo increíble del caso, es que cada visitante debe pagar por obligación un “Seguro de Accidentes y Rescate” al ingresar al área protegida.

Lea más.