Arturo Calle tiene la formula para acabar con la corrupción en Colombia

La firma Merco, eligió a Arturo Calle como uno de los líderes más reconocidos del país durante el 2020, el hombre, quien estuvo recientemente en el programa ‘Yo José Gabriel’ del canal RCN, aseguró que la corrupción en Colombia tiene que pararse de una buena vez y confirmó que esta debe ser contrarrestada mediante la formación de profesionales con capacidades administrativas para que sean estos quienes lleguen a ocupar los altos cargos en el país.

“Los empresarios de este país ya tienen que ir pensando en grandes becas, ir pensando en formar grandes profesionales que le quieran servir al país para que sea manejado administrativamente, económicamente como se maneja una gran empresa. Colombia es una gran empresa”, aseguró el fundador del Grupo Empresarial Arturo Calle.

Además, el hombre hizo un llamado a los ciudadanos para que antes de votar por cualquier persona en cualquier cargo público, se verifique que estos ciudadanos sean líderes que también hayan sido impulsados desde el sector empresarial, “Necesitamos llevar concejales profesionales, gobernadores profesionales, alcaldes profesionales, grandes empleados del Estado profesionales”, aseguró el empresario.

Según Arturo Calle, esa sería la fórmula ideal para acabar con la corrupción en el país y así lograr una correcta administración del mismo, sin embargo, aprovechó para hacer un llamado al mismo Gobierno, con el fin de que las penas a políticos que roban a los ciudadanos se hagan más fuertes y no se les deje cometer el delito de manera tan fácil.

“Excúsenme, señores colombianos, la corrupción se acaba el día que le empaquen 30 o 40 años a los corruptos, estos políticos y estos actos con un sinvergüenzada”, agregó el empresario durante la entrevista

Y complementó mostrando su indignación frente a lo que está sucediendo en el país con quienes roban,“cómo es esa vaina de que todos los días más corrupción y no se ve absolutamente nada. ¿Qué pasa? 5 o 6 años de cárcel y, si se portan bien, como unas mamás lindas entonces pagan 3. Ese es el mejor negocio del mundo... yo no hubiera trabajado 50, 60 o 70 años sabiendo que con 5 años, habiendo corrupción, ya me haría rico y punto”, agregó Arturo Calle.

Acerca de la prematura carrera por la Presidencia de la República para 2022, el líder en el sector textil afirmó que no le apuesta a ningún candidato porque no lo hay hasta el momento. Dijo que, al haber un candidato “apoyado por todos los partidos”, debería ser elegido de inmediato.

Además, Calle agregó que se necesitan menos políticos y más administradores en el país que no le paguen favores a nadie. “Eso de que hay que mandarlos a los ministerios y embajadas no sirve. Hay que buscar gente capacitada”, afirmó en lo que algunos consideran una referencia a la administración de Iván Duque.

Frente a la posible candidatura de Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, El empresario Arturo Calle se unió a las voces que critican la posible entrada a la política del llamado ‘delfín’ del uribismo. En entrevista con Semana, el creador de las tiendas de ropa aseguró que ha tenido conversaciones con el joven empresario sobre el tema y que le aconsejó seguir su carrera como hombre de negocios para “que el país y el Centro Democrático” se dejen de desgastar con el tema.

“El partido debería salir a decir que Tomás Uribe no es su candidato y que no será. Él no es la ficha para ser presidente, allí no puede llegar cualquiera y punto”, expresó el líder en el sector textil, recalcando la preparación que debe tener una persona al ejercer el primer cargo de Colombia.

