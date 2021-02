Palmeiras mantiene la esperanza de fichar a Rafael Santos Borré

El barranquillero no ha renovado contrato con River Plate a pesar de asegurar que está muy cerca de concretarse esa posibilidad. via REUTERS/Nelson Almeida

A día de hoy es incierto el futuro del colombiano Rafael Santos Borré, pues su contrato no ha sido renovado por River Plate y desde hace un buen tiempo algunos equipos han sondeado la posibilidad de ficharlo. Uno de ellos es Palmeiras de Brasil, uno de los equipos más poderosos del continente, quien no tira la toalla ante la posibilidad de contar en sus filas con el goleador cafetero para la próxima temporada.

Aunque desde el equipo brasilero saben la dificultad que representa poder concretar la vinculación del colombiano, quien actualmente es uno de los atacantes más codiciados de Sudamérica, la decisión de ir por él ya está tomada puesto que cuenta con el visto bueno del cuerpo técnico encabezado por su entrenador, el portugués Abel Ferreira, y del resto de la plantilla.

“El Verdão considera difícil el contrato (de Borré) por la situación del club argentino y también por la competencia europea, pero decidió que una posible negociación será directamente con el deportista”, señaló el medio local Globo Esporte.

Y es que la espera de la renovación por parte del equipo millonario lleva mucho tiempo, pues es hasta el momento el único que no ha alargado su vinculación, ya que futbolistas clave como Gonzalo Montiel, Matías Suárez, Franco Armani, Nicolás De La Cruz y Milton Casco, ya lo hicieron.

Además, mientras se concretan las negociaciones, los mandatarios cerraron las incorporaciones de Agustín Palavecino, David Martínez, José Paradela, Agustín Fontana, Alex Vigo y Jonatan Maidana.

El pasado sábado 20 de febrero el delantero de 25 años dio señales de lo que podría ser una extensión de su contrato, pues una vez finalizado el juego que ganó River 3-0 a Rosario Central, donde Borré anotó, en declaraciones para TNT Sports dijo:

“La verdad que está bastante avanzado (la renovación). Hemos hablado muy bien. Tenemos una buena relación con los dirigentes y creo que vamos a llegar a un acuerdo que sea bueno para todas las partes”.

Y es que lo que se sabe es que desde River ya entablaron diálogo con el Atlético Madrid para adquirir un 25% más de la ficha del futbolista, actualmente poseen el 50%, la cual está tasada en unos 3.5 millones de euros (así lo estipula el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017). El club argentino busca pagar dicho monto en dos o tres cuotas. Lo que restaría resolver es su nuevo contrato, donde el valor del dólar es la gran clave en esta negociación.

“Yo siempre he dicho que un lugar mejor que River va a ser muy difícil encontrar. En ese sentido siempre me quedo muy tranquilo porque sé que estoy en un lugar donde soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado”, añadió Borré en sus recientes declaraciones.

De acuerdo con la prensa brasilera, la idea de Palmeiras es realizar una propuesta de casi 6 millones de euros por él, y ofrecerle un salario de más de un millón de reales por mes (660 millones de pesos colombianos), una cifra más que atractiva para el jugador, o de lo contrario, un empresario busca seducirlo para quedar libre (su actual vínculo finaliza en junio de este año) y recalar con el pase en su poder en Palmeiras.

Rafael Santos Borré goleador de la era Gallardo

Tras su anotación en la nueva cancha del Estadio Monumental, Borré aumentó la diferencia de goles que lo mantienen como el máximo artillero en la era del técnico Marcelo Gallardo. Actualmente registra 47 celebraciones y le siguen Lucas Alario (41) y Nacho Scocco (38), segundo y tercero, respectivamente.

