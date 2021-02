El exsecretario de la JEP pidió anular el proceso por el caso de los permisos de salida del país de ocho miembros de las Farc

Este jueves 25 de febrero, el exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz Néstor Raúl Correa habló ante la Procuraduría segunda Delegada para la vigilancia Administrativa. Allí dio su versión sobre el proceso de los permisos de salida del país de algunos exmiembros de las Farc, ahora Partido Comunes, en 2018.

En el 2019, Correa recibió una sanción de cinco meses de suspensión por el Ministerio Público, pues consideró que se había extralimitado en sus funciones al dar esas autorizaciones a los exguerrilleros para que salieran del país.

Correa inició diciendo que estaba feliz por el cambio de procurador General de la Nación y del procurador que llevaba su caso, pues considera que ahora sí hay “garantías” y añadió que debido a los señalamientos no ha podido conseguir un trabajo estable.

Va a cumplir tres años y quiero decirle que he sido estigmatizado en este proceso, incluso la noticia volvió a salir en los medios. Eso me ha causado una especie de estigmatización en cuanto al buen nombre.

Dijo que creyó tener posibilidad de trabajar con la nueva procuradora General, Margarita Cabello, cuando era ministra de Justicia, pues ya lo habían hecho juntos en el pasado, pero que no pudo por el señalamiento en su contra, reveló El Tiempo.

Como hemos trabajado juntos en el pasado, en la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, ella sabía que yo tenía el perfil para trabajar con ella, pero entiendo que no me haya llamado por lo que le digo.

Para Correa han sido tres años de una “película de terror dilatada en el tiempo” y dijo que él no hizo nada de lo que lo acusa el ente de control.

En la audiencia virtual, Correa narró que en un principio se desempeñaba como magistrado de la Judicatura, donde tenía fuero y un mejor salario, según él, y que para 2016 fue llamado por el Gobierno para ser secretario Ejecutivo de la JEP.

Es un cargo que no pedí, ni quiero, ni me consultaron, ese cargo yo sabía que iba a ser aguerrido y me ganaría la mitad de la plata. Con todas esas limitaciones yo me puse a pensar y dije ‘yo soy colombiano y cuando a uno lo llaman al tablero, hay que pasar’, por eso acepté el cargo con esas condiciones y empecé a trabajar el 18 de diciembre de 2016.