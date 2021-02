Anuncio de se “venden vacunas” contra el covid-19 era un mensaje para no replicar “fake news”

En el anuncio se asegura vender vacunas de todas las marcas, "originales", y sin necesidad de refrigeración.

En la última semana se viralizó la foto de un cartel en el que se ofrecen vacunas contra el covid-19 en Colombia, anuncio que generó alerta en las autoridades en Salud del país que pidieron a la ciudadanía no dejarse engañar: la venta de estas dosis, más allá de la marca que sea, no está permitida.

Pues bien, resulta que lo que un un principio parecía un anuncio publicitario, no era más que una “intervención” en las redes sociales con el objetivo de llamar la atención a los colombianos, de no creer en toda la información que circula sobre el covid-19, a no ser de que se trate de una fuente confiable; más aún si se tiene en cuenta que el aviso estaba pegado en un poste.

“Contamos con todas las marcas. AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sputnik, SinoPharm y más. 100% originales, oportunidad de negocio, envíos a nivel nacional, no necesita refrigeración, total discreción”, es lo que se lee en el anuncio, en el que además del engaño sobre la venta de las vacunas, había otras mentiras como que las dosis no necesitan refrigeración.

Uno de los miembros de la cuenta @Maniatic.co en Instagram, quien diseñó el anuncio, afirmó en El Espectador que no esperó que el cartel se volviera viral, pero que lo ocurrido evidenció que incluso periodistas comparten información en redes sociales sin verificar su origen, sin preguntarse qué tan verdadera o falsa es.

De acuerdo con el autor, solo pegó “seis papelitos” en las inmediaciones de la estación de TransMilenio Universidades. No obstante, hubo medios de comunicación que llegaron a titular: ‘Se venden vacunas. empapelaron Bogotá con aviso chimbo’. Así, pues, no solo se comprobó la ingenuidad de algunos colombianos sobre la venta de dosis, sino de sitios web de noticias que desinforman.

Fue tanta la atención que llamó el anuncio que, incluso el Ministerio de Salud tuvo que explicar, una vez más, a través de Twitter, que las vacunas no están en venta:

Las vacunas contra la COVID-19 NO están a la venta en ningún centro de salud, establecimiento, página de internet o red social. No caigas en trampas como esta, que buscan robarte y podrían poner en riesgo tu salud. Infórmate solo a través de http://minsalud.gov.co.

Además de la mentira sobre la refrigeración en las vacunas, de acuerdo con el autor del aviso, también se pretendía engañar a los lectores con el número de celular, pues no existe. La ‘intervención’, insistió, iba dirigida a la ciudadanía y a los medios de comunicación. “Cuando un medio replica, todos lo hacen sin leer y sin cuestionar. Replican una fake news antes de investigar”, dijo a El Espectador.

Asimismo, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, afirmó, este 25 de febrero, que no se pueden hacer “bromas” cuando hay gente muriendo y bandidos listos a aprovecharse de la ingenuidad, el miedo y la necesidad de la gente.

Otras modalidades de estafa

El miércoles 24 de febrero también se conoció que un grupo de delincuentes estaría contactando a diferentes personas haciéndose pasar por trabajadores de la salud para ofrecerles el agendamiento en el Plan Nacional de Vacunación y el biológico contra el covid-19 de contrabando.

Los delincuentes envían fotos del supuesto carné de vacunación y ofrecen cupos de vacunación en todo el país, según recoge Caracol Radio.

Por su parte, el secretario general del Invima, Roy Galindo Wehdeking, sostuvo que en este momento no hay una cifra de este tipo de denuncias, pero están investigando las que llegan todos los días a la entidad. Sostuvo que, por ahora no hay víctimas en ninguna parte del territorio nacional, pero estarán atentos.

El Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud regionales son las únicas que pueden entregar carnés de vacunación y lo harán en el lugar donde se adelante la aplicación del biológico.

También le puede interesar: