Lo que se sabe del recorrido del empresario Michel Roberto Correa antes de su muerte

Michel Correa, empresario colombiano.

Este 23 de febrero, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, habitantes del barrio Castilla se alertaron al escuchar un disparo que provenía desde el parque, al inspeccionar el lugar se encontraron con el cuerpo de un hombre que estaba herido, por lo que alertaron a las autoridades. Lo que no sabían era que se trataba del empresario Michel Roberto Correa, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado lunes, 22 de febrero, al norte de Bogotá.

De acuerdo con lo informado por el diario El Tiempo, vecinos del sector llamaron a los policías del CAI de Castilla, quienes fueron alertados a través de una llamada a la línea de emergencia 123. Cuando acudieron al lugar, encontraron al hombre, tendido en el asfalto, con una herida de bala en su cabeza, por lo que decidieron trasladarlo a la Clínica de Occidente, lugar en el que desafortunadamente llegó sin signos vitales y por más intentos de los médicos, estos no lograron salvarle la vida.

Vecinos del sector, afirman que momentos antes de escuchar la detonación, lo habían visto deambulando por el lugar. Según lo informado por el medio, uno de los testigos indicó: “Yo lo vi deambulando por el lugar y, de pronto, escuché la detonación”.

Asimismo, El Tiempo informó que ese mismo vecino, que acudió al lugar de donde provenía el supuesto sonido del disparo, afirmó: “Luego vi a este mismo hombre tirado, y a su lado había un arma de fuego”.

Según los primeros indicios de la investigación, Michel Roberto tenía un disparo en su cabeza, del que se presume ingresó por la mandíbula, pero eso será estudiado de forma más rigurosa por los forenses.

La vestimenta de este hombre, coincidía con la que había descrito la familia de Michel un jean azul, zapatos de color café, y una chaqueta. A su lado había un arma de fuego y junto a sus piernas una maleta de color azul, informó el medio bogotano.

Por ahora, las autoridades solo cuentan con los testimonios de algunos testigos, residentes de un conjunto aledaño quienes lo vieron caminando de forma extraña por el parque, por lo que entablaron una investigación en la que se determinará si alguien más participó en la muerte del empresario.

Cómo fue la desaparición de Michel Roberto Correa

En la sección del ‘ojo de la noche’ de Noticias Caracol, se reportó la desaparición de un empresario identificado como Michel Roberto Correa, quien habría salido de su hogar, el pasado lunes, 22 de febrero para encontrarse con un amigo y colega, para prestarle dinero. El hombre, según reportó Noticias Caracol y El Tiempo, fue visto por última vez en el centro comercial Andino de la capital.

De acuerdo con el relato de Natalia Villalba, esposa de Correa, el hombre habría salido de su apartamento, en el norte de la ciudad, hacia las 2:00 p.m. para retirar el dinero que le había prometido a su amigo.

“Él salió de aquí de la casa, se despidió y me dijo ‘voy al banco a sacar un dinero para prestarle a un amigo socio de una compañía’, entonces yo le dije que cuánto dinero y me dijo una cifra sencilla, dos millones de pesos. No me preocupé”, relató la mujer.

Luego de la despedida de Natalia y Roberto, Natalia recibe una llamada del amigo con el que Roberto tenía cita en la tarde de ese lunes. El hombre le pregunta a Villalba respecto a la ubicación de Correa pues, según él, no le contestaba llamadas ni mensajes, ni había llegado al punto de encuentro que habían pactado.

Natalia le dijo a Noticias Caracol que la llamada la alarmó porque, así como lo dijo el amigo de Roberto, el empresario nunca falta a sus compromisos y, por el contrario, era muy puntual.

“Me llama el amigo y me dice que sí sé de él porque no contesta el celular, y habían quedado en verse (...) que es muy extraño porque él jamás incumple una cita, y si no contesta el celular, contesta el WhatsApp diciendo ‘ya me comunico o no puedo ir’”, explicó Natalia.

Roberto Correa, quien presidía la fundación GRAU, una organización que, según su página web se dedica a apoyar el desarrollo social y sostenible de las organizaciones que trabajan con poblaciones de especial protección.

