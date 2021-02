Video | Familia en Bogotá se fue a un parque de diversiones y dejó a su perro encerrado en el carro

Mientras disfrutaban en un parque de diversiones, familia dejó a un perro encerrado en un carro / (Noticias Caracol).

En video quedó registrado un caso de maltrato animal que tuvo lugar en el parqueadero de vehículos del parque de diversiones Mundo Aventura, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

A través de la sección El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol, en su primera edición del martes 23 de febrero, quedó en evidencia cómo una ciudadana, que al parecer también asistía al parque de diversiones, grabó a la mascota que permanecía encerrada al interior de un carro totalmente cerrado, en el establecimiento ubicado al suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con una de las personas que denunció el caso ante el noticiero nacional, en el lugar no hubo intervención de las autoridades o de los encargados de la logística y seguridad del parque de diversiones para llamar la atención y sancionar a los responsables por haber mantenido en el encierro a una mascota en un espacio reducido y falto de oxígeno para que pudiera estar en condiciones óptimas.

En las imágenes se aprecia a una mujer que llega hasta donde está el animal para intentar consolarlo, y a su vez se ve el vehículo Chevrolet Corsa aparcado y al perro acostado junto al vidrio panorámico trasero con un collar azul. A continuación el video con el que la ciudadanía denunció el caso de maltrato animal.

Al final del video se escucha a un hombre que al parecer conduce otro vehículo denunciando la situación ante las autoridades considerando como delito cometido el maltrato animal hacia el canino, el cual está tipificado en la legislación nacional. “Ya informamos a la Policía y dicen que no hay ningún artículo que los obligue a defender el animal, cuando me dicen que sí es en situaciones de maltrato. Mundo Aventura tampoco dice nada, permiten que los ingresen al parqueadero pero no al parque”, dijo el denunciante.

Si bien, por medidas sanitarias para la prevención del contagio por coronavirus han permitido a los parques de diversiones y demás sectores dedicados al ocio y entretenimiento reactivarse, su reapertura al público se ha dado dentro del marco lógico de la aplicación de normas básicas de bioseguridad y distanciamiento social.

Sin embargo, una de las hipótesis que surge tras revisar el manual de recomendaciones generales y restricciones del parque de diversiones es que la familia desconocía por completo que el ingreso de mascotas a Mundo Aventura está totalmente restringido y se llevaron consigo al animal sin saber que no les iba a ser posible sacarlo dentro del parque.

Recomendaciones y restricciones para la asistencia de público en el parque de diversiones Mundo Aventura en Bogotá / (Mundoaventura.com.co/planea-tu-visita/recomendaciones).

El parque de diversiones es enfático en aclarar que el ingreso de mascotas al parque está restringido, pero no hubo un control adecuado de la vigilancia para impedir que el animal fuera retirado de las instalaciones. No obstante, la administración de Mundo Aventura recalca que las personas invidentes o que requieran asistencia canina pueden acceder al parque con el animal y sus permisos, pero no subir a las atracciones. Esto se lee en el apartado de recomendaciones al planear la visita tras la reapertura del parque en pandemia:

Las personas con discapacidad visual que acudan con perro de asistencia deberán portar los documentos necesarios para acreditar la condición de perro de asistencia, tales como: carné de identificación, carné de vacunas vigente, entre otros. El visitante será responsable del perro de asistencia durante su permanencia en el Parque. Por razones de seguridad el perro de asistencia no podrá ingresar a las atracciones

En cualquiera de los casos, la familia no logró ser identificada ni sancionada por el parque o alguna autoridad competente. De igual forma, se desconoce cuánto tiempo pudo estar el animal encerrado dentro del vehículo mientras los encargados de su cuidado permanecían divirtiéndose en las atracciones del parque.

