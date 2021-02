“Hay que salvar al presidente”: José Roberto Prieto, hoy acusado de lavado de activos, refiriéndose a Juan Manuel Santos

Expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos - José Roberto Prieto, exgerente de campaña presidencial 2014.

Tras la reciente imputación de cargos al exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, en el 2014, José Roberto Prieto, la revista Semana reveló un audio del año 2017, en el que se escucha una llamada entre los dos funcionarios, José Roberto Prieto y el secretario privado del expresidente, en la cual tienen un choque tras la advertencia, por parte de Prieto, de ir hablar a los medios de comunicación para salvar al presidente, por un supuesto dinero de unos afiches, los cuales aparentemente habrían sido financiados con dineros de Odebrecht para su campaña electoral.

De acuerdo con la conversación, Enrique Riveira Bornacelli llamó a Prieto tras leer en Twitter un trino suyo en que avisaba que hablaría con los medios, ante lo cual tuvo una airada respuesta por parte del entonces exgerente de la campaña del Santos.

“Me puede llamar el hijueputa presidente, pero ya no aguanto más esto, voy a hablar con Blu Radio” y en efecto, a los pocos días, Prieto, habla con esa emisora y acepta por primera vez que a la campaña entró dinero de Odebrecht por medio de la compra de unos afiches y que este no fue registrado.

En un tono vulgar, Prieto también le reprocha a Riveira que ninguno de los aliados del presidente hubiese salido a defenderlo por lo que afirma, “Voy a hacer lo que no ha hecho este hijueputa gobierno, defender a su presidente. Me voy a defender porque me tiene culiao. Prepárese”, señaló Prieto en la reveladora interceptación.

Pese a que Riveira lo llama en un tono conciliador, solo para indagar acerca de lo que iba a divulgar a los medios de comunicación, Prieto en medio de la conversación también indica que “todos” fueron unos “cobardes”: “Ustedes están en la Presidencia escondidos y yo en la calle como un delincuente. Todo esto lo hacen porque están agarrados del poder”.

“Uno tiene que tener huevos, tener calzones. Ustedes están en la Presidencia escondidos y yo estoy en la calle, estoy estigmatizado como un delincuente, como lo dijo el señor Mauricio Vargas y la señora María Isabel Rueda. ¿Sabe qué voy a hacer? A defenderme y a defender a su presidente, lo que no ha hecho nadie”, expresó en tono furibundo.

Ante su reacción Riviera le señala que no llamaba para recriminar los motivos que lo llevarían a hablar a los medios de comunicación, sino solo para expresarle que le preocupaba que lo dicho se tergiversará y que no era para que él tomará dicha actitud, a lo que Prieto respondió:

“No, yo no soy ningún huevón, aquí vamos a defender al presidente de la República. No, sí me pongo así y voy a hablar. ¿Sabe qué voy a hacer mañana? Lo que no hace su hijueputa gobierno, defender a un señor Juan Manuel Santos, a eso voy mañana y me voy a frentear por él mañana, me voy a frentear en Caracol y en Blu, y me voy a frentear en La W, para que le quede claro.

Porque yo tengo huevos y porque tengo personalidad. Esos señores son unos cobardes. Voy a salir a defender mi honra y la honra del señor presidente de la República, que es lo que ustedes nadie ha hecho.

Salgo a las 7:00 de la mañana, si quiere oiga porque a mí lo único que me asiste es la verdad, lo único que me asiste es la verdad por un señor que se llama Juan Manuel Santos que es impecable, es intachable, y estos hijueputas son unos cobardes. Me importa un culo lo que usted piense, lo que piense el presidente y lo que piense el planeta Tierra. Voy a decir mire mi verdad, mi verdad es mi honestidad y mi lealtad con un señor que se llama Juan Manuel Santos. No han tenido gallardía ni el ministro del Interior, ni el ministro de Agricultura, ni el ministro de Hacienda, ni ningún ministro. ¿O no, Enrique?”, manifestó el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para el 2014.

