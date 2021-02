Comisionado de Paz de Santos dice que gobierno Duque ya sabía del permiso a Gabino

Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino.

Entre el viernes y sábado pasados, el periódico El Tiempo y Revista Semana dieron a conocer que Juan Manuel Santos dio permiso al máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, para viajar a Cuba, en julio de 2018. Pues bien, este 21 de febrero, el alto comisionado para la Paz durante el Gobierno Santos, Rodrigo Rivera, habló de lo ocurrido, y dijo que no era nada de lo que Miguel Ceballos, quien ahora se desempeña en esa posición, no tuviera conocimiento.

En una entrevista para el periódico El Tiempo, Rivera manifestó que Iván Duque supo, desde los días de empalme con el Gobierno de Santos, que a alias Gabino, por quien hoy se ofrecen hasta $ 4.000 millones de recompensa, se le había permitido la entrada a Cuba. El excomisionado para la Paz, sin embargo, aseguró que la llegada del comandante a la isla no se produjo desde Colombia.

“El sitio exacto donde se encontraba no lo sabemos. Si estaba en Venezuela o en Cuba, no lo sabemos, pero no se encontraba en Colombia”, dijo Rodrigo River al periódico bogotano.

De acuerdo con Rivera, a raíz de que Gabino no se hallaba en Colombia, no se solicitó la suspensión de las 118 órdenes de captura que hay en su contra. No obstante, su versión contrasta con la información dada a conocer por la revista Semana, que afirma que Santos permitió que el comandante del ELN llegara a Caracas, Venezuela, para que desde allí tomara vuelo camino a Cuba.

Fotografía tomada en diciembre de 2017 en la que se registró al entonces Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Rodrigo Rivera

Conforme con un documento al que tuvo acceso Semana, en el que el embajador de Cuba, José Luis Ponce, comunica al Gobierno de Santos sobre la presencia de Gabino en la isla, el arribo habría sido para asistir al sepelio de una colega suya y de un tratamiento médico.

“Hubo manifestaciones verbales, otras escritas, pero todas dentro del fuero del señor Presidente y de las atribuciones para buscar la paz y manejar el orden público y la seguridad nacional”, le dijo el excomisionado para la Paz a El Tiempo. Según él, está tranquilo porque todas la actuaciones se hicieron en el marco de la constitución y están blindadas a nivel jurídico.

En cuanto al porqué del permiso, manifestó que son razones de Estado, “de alta política, de seguridad nacional y diplomáticas del más alto nivel”. De ahí que, por un tema de reserva legal, no pueda referirse a ellas.

El Gobierno Duque ya tenía conocimiento del permiso a Gabino

Prueba de los sustentos jurídicos del permiso y “de la buena fe” con la que obraron, Rodrigo Rivera aseguró a El Tiempo que, por instrucciones del expresidente Santos, dio a conocer la información al hoy Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Ante ese medio afirmó:

“Yo le di toda la información a Ceballos, incluidos los esfuerzos de última hora por llegar a un cese al fuego que fracasó por interferencias que luego conocieron”

La información fue compartida, según el excomisionado, con las constancias de las reservas legales, en una reunión a la que asistió Gustavo Bell, jefe del equipo negociador de la época.

El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos

En la investigación dada a conocer por Semana, que el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, ratificó a través de un comunicado, se afirma que desde el 4 de septiembre de 2018 radicó una denuncia formal en la Fiscalía.

