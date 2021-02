Escándalo en Cali: coreógrafo de J Lo intercambia amenazas con otro bailarín

A la izquierda, Luis Eduardo Hernández, 'El Mulato', director de la escuela de baile Swing Latino; y a la derecha, Ricardo Cabezas, directivo del gremio Asonalsalsa. - Colprensa.

Ayer, lunes 22 de febrero, se rotaron unos audios por medio de las redes sociales en los que se evidenció que la relación entre los bailarines Luis Eduardo Hernández, ‘El Mulato’, y Ricardo Cabezas están en los peor términos.

Según información del País de Cali, los audios dicen: “Con vos le voy a dar una lección a esta ciudad como nunca se le va a olvidar”, sostiene Hernández en uno de los audios conocidos. Mientras que, en otra conversación, Cabezas responde: “vos me podés mandar a matar a mí, pero a los dos días vos también te morís”.

En la conversación Luis Hernández es quien más alterado se encuentra, pues le dice a Ricardo Cabezas que el no necesita hablar por medio de un abogado, sino de frente porque él es “de calle”. Además de esto, se evidencia que el ‘Mulato’ le había pedido a cabezas que se disculpara por sus anteriores comentarios, pero esto nunca pasó y hasta el momento no le contesta el teléfono a Hernández. Por último, el director de la escuela de Swing Latino le advierte a Cabezas que si lo ve en la calle es mejor que salga corriendo porque si no lo va a “reventar”.

Aunque esta conversación se da de manera privada ya que se dio por WhatsApp, también se conocieron pantallazo de conversaciones en las que se ponía en evidencia cómo se encuentra el mundo de la salsa de Cali. Estos pantallazos también fueron difundidos por medio de las redes sociales.

Esto causó polémica ya que estos dos bailarines son los directores de instituciones. Luis Eduardo Hernández es director de la escuela de baile Swing Latino y Ricardo Cabezas, es directivo del gremio Asonalsalsa. Estas dos entidades han sido protagonistas en grandes eventos en la capital del Valle, como es el caso del Festival Mundial de Salsa y los eventos de la Feria de Cali.

Este medio caleño obtuvo la versión de una persona cercana a los bailarines y quien pidió que su identidad fuera omitida. “Esos son problemas personales de ellos, pero lo que sí es muy cierto es que en el medio hay mucho inconformismo porque se sabe que en la Alcaldía han privilegiado con grandes contratos y ayudas a una persona como El Mulato, que hizo campaña para que Ospina ganara la Alcaldía, pero a muchos artistas, que también hemos sufrido por falta de trabajo en la pandemia, sólo nos han llegado migajas”, dijo la fuente del País de Cali.

Además de esto, no es la primera vez que el ‘Mulato’ se encuentra en el ojo del huracán, resulta que hace unas semanas realizó un evento en Mulato Cabaret, establecimiento que es de su propiedad, en el que hubo la participación de más de 200 personas y que no contaban con las medidas de bioseguridad. En este evento se encontraban funcionarios públicos entre ellos el gerente de Corfecali y organizador de la pasada Feria, Alexánder Zuluaga.

Actualmente, Alexánder Zuluaga ya no es el gerente de Corfecali ya que para la pasada Feria de Cali, Zuluaga utilizó inversiones por casi $11.000 millones para realizar el evento de manera virtual. Ante este acto de derroche la ciudadanía caleña se molestó y rechazó el uso excesivo de dineros para un evento que fue vía streaming.

Comentarios del 'Mulato' a Ricardo Cabezas

