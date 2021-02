Robaron al hermano de Lina Tejeiro y ella lo contó todo en redes sociales

Instagram @linatejeiro

La actriz colombiana Lina Tejeiro volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez por motivos completamente diferentes a los usuales videos, fotos y dinámicas que publica en Instagram sobre su vida social. En cambio, aprovechó su alcance para denunciar dos casos de inseguridad a los que fue cercana en las últimas horas en la ciudad de Bogotá.

Según relató la intérprete, que por estos días prepara un nuevo proyecto televisivo llamado ‘¿Quién es la máscara?’ junto a la comediante Alejandra Azcarate y el cantante Llane, exintegrante de Piso 21, todo comenzó en la mañana del pasado jueves 18 de febrero, cuando salió a recoger a su mamá para que la acompañara a hacer las diligencias del día.

Cuando estaba por la calle 138, sector de Colina Campestre, dijo, vio como una joven intentaba cruzar la vía. Entonces, “pasó una moto super cerca de ella y trató de raparle el celular, ella logró cogerlo durísimo y la moto obviamente siguió, era una moto super linda, de alto cilindraje, dos tipos super bien vestidos. Ella quedó como que super impactada, yo también, como que me vi todo, esto fue en cuestión de segundos y mi semáforo cambió, no pude hacer nada”.

Tras el shock, Tejeiro llegó a su destino y le contó la experiencia a su mamá, quien a su vez le contestó con una historia ciertamente parecida, que la actriz compartió. “Ayer atracaron a uno de mis hermanos, lo golpearon acá —en la nuca—, pues parece ser que fue como con la cacha de la pistola, porque tiene pues la marca completa, y le robaron los dos celulares”. De acuerdo con la actriz, uno de los dos culpables era trabajador de alguno de los servicios de domicilios en línea que funcionan en la capital colombiana: “se sabe porque pues llevaba su caja con su logo de domiciliario”.

Por ello, la actriz invitó a sus 7,7 millones de seguidores a transitar con todas las precauciones necesarias por las calles bogotanas, sin excepción, pues su hermano se encontraba en un “sector super bien” de la ciudad. “Cuídense mucho por favor, realmente lo de mi hermano no pasó a mayores gracias a dios, fue solamente el golpe y ya. Así que no anden con el celular en la calle, no se pongan audífonos en la calle, porque no desaprovechan oportunidad estos delincuentes

No sobra anotar que, según la última Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá de la Cámara de Comercio de la capital, el 76 por ciento de los encuestados (fueron 3.200 encuestas realizadas entre el 23 de noviembre y el 14 de diciembre de 2020) se siente inseguro en la ciudad, lo cual representa un incremento de 16 puntos porcentuales sobre el mismo indicador durante 2019.

Adicionalmente, un informe de la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia detalló que durante el primer mes de 2021 se presentó una reducción del 34 por ciento en el hurto de celulares frente al mismo periodo de 2020, pasando de 5.571 casos a 3.695. El mismo reporte señala que el hurto a personas en general pasó de 11.492 durante enero del año pasado, a 5.537 en el de este año. Esto representa una baja del 52 por ciento.

Así las cosas, Tejeiro finalizó su mensaje preguntándose “¿más bien por qué alguien no se roba mi corazón y ya?”. Vale recordar que, en los últimos días, sus seguidores vienen siguiéndole la pista a un posible romance con su nuevo compañero de trabajo, Llane. Hasta el momento, las únicas bases para esas sospechas son un par de intercambios sugestivos publicados en las redes sociales de los dos famosos.

