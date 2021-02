La vida en la Tramacua, la cárcel donde criminales como Garavito y Uribe Noguera cumplen su condena

la Cárcel Tramacua, entregada en abril del 2000 por el expresidente de la República, Andrés Pastrana. (Colprensa)

Valledupar no solo es la cuna de uno de los géneros musicales más populares del país, el vallenato. En la capital del Cesar, donde el calor a mediodía puede ser de hasta 34° C, también se erige una de las cárceles de máxima seguridad de Colombia, aquella donde van a parar violadores en serie como Garavito, asesinos descarados como alias ‘Popeye’ y narcotraficantes como Miguel Rodríguez Orejuela, a los que en buena medida se les atribuye la ola de violencia en la década de los 90, que tantas vidas cobró.

Se trata de la Cárcel Tramacua, entregada en abril de 2000 por el expresidente de la República Andrés Pastrana. “En su diseño participó el Buró Federal de Prisiones (BOP) de los Estados Unidos”, según el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). Su construcción se logró gracias a la donación del terreno por parte del alcalde de Valledupar de ese entonces Johnny Pérez Oñate, y como solución al hacinamiento en la penitenciaria judicial de la ciudad. En la actualidad, el hacinamiento en la Tramacua es del 181%.

¿Cómo es la vida en la Tramacua? En uno de los pabellones, el destinado a los perpetradores de los crímenes más aberrantes, no hay casi espacio para que se filtre la luz: tiene 20 celdas de seis metros cuadrados, de las cuales los reos no salen sino para tomar el sol una vez al día o eventualmente en grupos de 10 presos. Es tan poco el tiempo que salen de sus celdas, que no acuden a la tradicional ‘chaza’ que suele haber en las cárceles, sino que ésta va a ellos para que se abastezcan. Así lo narró el periódico El Tiempo dos años atrás, en un recorrido que pudo hacer en el centro carcelario.

Feminicidas y abusadores sexuales

En dicho pabellón transcurre la vida de feminicidas y abusadores como Rafael Uribe Noguera, condenado por el caso Yuliana Samboní, al igual que Luis Alfredo Garavito, alias la ‘Bestia’, quien acabó con la inocencia y la vida de más de 200 niños. Irónico es que bajo un mismo techo, entre depredadores sexuales, puedan compartir televisor: colgados en el pasillo, de manera artesanal, hay uno por cada dos celdas.

Javier Velasco, quien asesinó y empaló a Rosa Elvira Celi en el Parque Nacional (Bogotá), el 24 de mayor de 2012 también cumple su condena la Tramacua. Convive bajo el mismo techo con Manuel Octavio Bermúdez, ‘el monstruo de los cañaduzales’, un vendedor de helados que abusó de 21 niños entre los 9 y los 13 años, utilizando lidocaína para anestesiarlos.

Secuestradores, de sus propios hijos, y el ‘Pablo Escobar’ de Bucaramanga

Desde el primer mes de este año, entre los muros de la Tramacua, también vive alias ‘Pichi’, el ‘Pablo Escobar de Santander’, quien ya había estado en la Picota, pero huyó luego de que un juez le diera el beneficio de casa por cárcel. El capo, según registros de las autoridades, tenía el control del 80% del narcotráfico en Santander.

Alias Pichi

Orlando Pelayo, quien ordenó el secuestro y asesinato de su hijo de 11 meses, en 2008, en Zipaquirá, es otro de los que permanece en esta cárcel de Valledupar. El menor fue hallado muerto en una bolsa de luna entre Tabio y Chía (Cundinamarca); Pelayo permanece en el Pabellón especial, al igual que Uribe Noguera.

Sicarios y capos del narcotráfico

Jhon Jairo Velázquez, alias ‘Popeye’, jefe de sicarios de Pablo Escobar estuvo preso en la Tramacua. Allí fue encarcelado de manera provisional en 2018, cuatro años después de su salida de la cárcel de Alta Seguridad en Cómbita, al ser imputado por extorsión y concierto para delinquir. Falleció el 6 de febrero de 2020, por metástasis de un cáncer de esófago.

John Jairo Velasquez, alias Popeye (AP)

Miguel Rodríguez Orejuela, cofundador del cartel de Cali, tuvo una estancia en la Tramacua, conforme con el Inpec. En la actualidad, está pagando una condena de 30 años en la institución correccional federal Edgefield (Carolina del Sur), Estados Unidos.

