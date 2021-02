Una colombiana forma parte de la misión que va en busca de vida a Marte

La Ingeniera Aerespacial, Diana Trujillo. Foto: Archivo Particular.

“Yo me senté en el primer asiento y dije: ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Yo estoy mirando a todo el mundo y veo blanco, hombre, blanco, hombre, blanco, una mujer latina, hablando español, ¿Yo qué estoy haciendo aquí?”, se cuestionó Diana Trujillo, antes de definir que quería estudiar ingeniería aeroespacial, una decisión que, sin saberlo, llevaría a esta colombiana a hacer parte una de las misiones más importantes de la NASA con la que buscarán vida en Marte: Mars 2020.

Trujillo nació en Cali, pero a sus 17 años, según contó al diario El Espectador, en medio del divorcio de sus padres, ella y su mamá, con apenas 300 dólares y sin saber inglés, decidieron probar suerte en Estados Unidos. Durante tres años trabajó limpiando casas y en una panadería para poder pagarse sus cursos de inglés. En ese tiempo, aunque estaba segura de que ya era el momento de escoger una carrera profesional, no sabía aún cual debía estudiar.

En diálogo con el medio bogotano, Diana indicó que escogió su profesión poco antes de una reunión con el director del departamento de admisiones de la Universidad de Florida en la que debía informarle qué programa iba a estudiar, una decisión que, según describió al diario, fue de las más difíciles que ha tomado. “ Debía invertir en una educación que tenía que pagar, y yo no tenía nada ”, señaló Trujillo, explicando que, si se equivocaba en su decisión, no tendría vuelta atrás.

Esperando a que la llamaran, a un par de sillas de donde estaba sentada, vió una revista con un artículo sobre las mujeres que habían sido astronautas en la NASA, y fue ahí, después de leer todas esas historias, que decidió que quería estudiar Ingeniería Aeroespacial.

“ Esa revista me contestó lo que yo no podía ver en la fila, que habían otras mujeres, de otros países, que hablaban otros lenguajes, así que cuando me llamaron dije sí, firmemos, Ingeniería Aeroespacial ”, narró Trujillo a El Espectador.

Fotografía cedida por la NASA de la ingeniera colombiana Diana Trujillo, una de las integrantes de la nueva misión a Marte. EFE/ Nasa /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

A partir de allí, inició su formación en la Universidad de Florida, donde, en 2007, fue seleccionada, entre, 3000 aspirantes, como una de los 18 mejores estudiantes de la institución que aplicaron para un pasantía de verano en un programa de la Academia de la Nasa, según le detalló al diario El País de Cali.

Allí, por sugerencia de un profesor, decidió continuar sus estudios en la Universidad de Maryland, con el objetivo de trabajar como gerente de operaciones del departamento de educación de la Nasa. En esa oportunidad fue la única hispana en alcanzar ese puesto en la Agencia Espacial.

“ Cuando yo llegué, era la única y se sentía raro, pero en ese momento yo todavía estaba en una situación en la que yo no tenía trabajo con mi carrera, entonces era una situación en la que funciona o no funciona, y esto para mí tiene que ser una pasantía en la que tengo que demostrar que yo me merezco estar aquí ”, recordó la caleña a el diario El Espectador.

Según contó Trujillo, empezó laborando en el laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa, central en la que se construyen la mayoría de la naves no tripuladas, para luego pasar, en 2011, a hacer parte del grupo de diseño del brazo robótico de la misión Curiosity, que buscaba establecer si alguna vez existió vida en Marte, lo que la llevó, finalmente, a ser jefa de ingeniería del brazo robótico del Perseverance, un vehículo de la misión Mars 2020, con el que la NASA busca indagar si existe vida en Marte.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen del Rover Perseverance, la nave laboratorio más sofisticada y de mayor tamaño en llegar a Marte, en una ilustración cortesía de la agencia espacial estadounidense. NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE

Este jueves 18 de febrero, el Rover Perseverance amarterizará sobre la superficie del planeta rojo, donde el vehículo explorador iniciará su indagación y recolección de muestras sobre la superficie de Marte para determinar si hay vida o no en el planeta. Además, según dio a conocer la Agencia Espacial, por primera vez, el aterrizaje será transmitido en español, y la voz encargada de anunciar la llegada el Rover Perseverance será la de la caleña Diana Trujillo.





