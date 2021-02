Estudiantes de la Universidad del Cauca lograron matrícula cero luego de jornadas de protestas

Estudiantes logran matrícula cero en la Universidad del Cauca.

Luego de una compleja jornada de protestas, el pasado lunes 15 de febrero, por parte de estudiantes de la Universidad del Cauca que exigían la implementación de ‘matrícula cero’, se conoció que los jóvenes lograron llegar a acuerdos que facilitarán la financiación de todos aquellos estudiantes que deseen adelantar sus estudios profesionales en esa institución, por lo menos durante los dos semestres del 2021.

En la tarde del pasado lunes, los estudiantes que protestaban frente a la universidad denunciaron haber sido desalojados, de manera violenta, por parte del hombres del ESMAD (Escuadrón móvil Antidisturbios), lo que impidió que siguieran con su manifestación, y lo que dejó estudiantes afectados a causa de los gases lacrimógenos lanzados por los uniformados, y la fuerza utilizada de las autoridades para sacarlos del lugar.

De acuerdo con testimonios entregados por ambas partes de los hechos, a RCN Radio, el comandante de la policía Metropolitana de Popayán, el Coronel Boris Albor, aseguró que las órdenes de sacarlos del espacio público eran claras, y al recibir respuesta negativa por parte de los jóvenes, que manifestaron que no se irían del lugar, decidieron usar la fuerza para evacuarlos.

Los estudiantes, por su parte, y ante la misma emisora, aseguraron que se encontraban protestando pacíficamente, y que no estaban generando daños al entorno en el que estaban ubicados.

Durante la noche del 16 de febrero, se informó que, luego de una negociación, se llegó a cuatro acuerdos con la administración que beneficiarían y cumplirían con parte de lo que estaban alegando los estudiantes en la protesta que buscaba defender sus derechos como estudiantes.

#Atención: estudiantes logran “matrícula cero” en Popayán.



Tras la protesta que iniciaron los universitarios, sus voceros confirmaron que la Alcaldía y la Gobernación del Cauca asumieron nuevos compromisos.



Un estudiante que había sido capturado fue dejado en libertad. pic.twitter.com/R3RrFCpKfR — Carlos Cerón (@carlosaceron) February 17, 2021

El primero de los acuerdos tiene que ver con una disculpa pública, hacia ellos, los estudiantes, luego de las denuncias de exceso de fuerza por parte de la policía, incluso, David Bolaños, u no de los estudiantes que aseguró haber sido golpeado y amenazado de muerte por un uniformado, terminó con fracturas en su maxilar inferior.

En efecto, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, aseguró, “lamentamos que algunas personas hayan salido lesionadas, esperamos que esto no vuelva a ocurrir, hay que trabajar por la convivencia, para que la protesta social pueda ser pacífica y en eso siempre mantendremos los canales abiertos”.

En segunda medida, explicó Marcela Gaviria, vocera de los estudiantes de la UniCauca, para una entrevista con el portal de Periódico Virtual, que el gobierno municipal, tras lo ocurrido con el estudiante David Alejandro Bolaños, se comprometió a cubrir los gastos hospitalarios que surjan luego del tratamiento que tendrá que recibir el joven, internado en el hospital Susana López de Valencia, a la espera de la confirmación de la necesidad, o no, de una cirugía en su mandíbula.

David Alejandro Bolaños

“Justo cuando me suben a la patrulla (de placas GTK 879) se sube otro policía en la parte de atrás conmigo y me empieza a golpear todo el camino hasta el CAI y después continuamos hasta la URI (...) cuando llego al hospital les digo que tengo dolor de cabeza, nauseas, mareo y dificultades en la visión como borrosa y veía puntos negros, además de un dolor muy fuerte en la mandíbula. Después de una radiografía me dicen que tengo una lesión en el maxilar inferior derecho” , relató David, a la emisora de la universidad.

Protestas de estudiantes en el centro de Popayán. @acab_colombia

A estas dos medidas, se une la que se relaciona directamente con lo que los jóvenes estaban solicitando: la matrícula cero. Lo que se supo, según explicó Marcela, luego de que se levantara la mesa de diálogos, es que la Gobernación, de la mano de la Alcaldía y la universidad, se compromete para que, por medio de las regalías, se logre cubrir los costos de la matrícula de los estudiantes para los dos semestres del 2021.

Según lo que relató la líder estudiantil, en los primeros días de marzo se volverá a concertar una reunión con las autoridades para hablar de los presupuestos reales que se tienen, en regalías, para lograr cumplir con lo prometido respecto a la financiación académica.