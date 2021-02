David Ospina habló de su vida personal y reveló sus sueños deportivos

El portero colombiano también se refirió a su adaptación al fútbol italiano y a la posibilidad de terminar su carrera en Atlético Nacional. Vía: REUTERS/Daniele Mascolo

Uno de los máximos referentes de la Selección Colombia es el portero David Ospina, un hombre que con sus atajadas se ha mantenido en la élite del fútbol mundial desde hace varios años y del cual no se conoce mucho a parte de su vida futbolística, sin embargo, en una reciente entrevista contó detalles de lo que ha sido su vida profesional y dejó claro que aún tiene un enorme sueño por cumplir; ganar un título con la selección nacional .

El antioqueño, que se perdió el último juego de su equipo Napoli ante Juventus por una lesión sufrida en el calentamiento previo, habló de todo en una extensa charla con Balón Dividido de ESPN, adaptación al fútbol italiano, inicios en Europa, eliminatorias sudamericanas, Selección Colombia y posible retiro en Atlético Nacional, fueron algunos de los temas que tocó.

A pesar de que la institución napolitana informó que Ospina sufrió una distracción de primer grado en el aductor del muslo derecho, el colombiano confirmó que no es nada grave y espera que máximo en las próximas dos semanas pueda retornar a entrenamientos.

“Salgo a realizar el calentamiento normal, en el trámite del calentamiento todo iba muy normal y ya para entrar al camerino, en el último despeje sentí que el aductor me tiró fuere, sentí un pinchazo. Llamo a los médicos, me hicieron los exámenes en el momento y se decidió no arriesgar más para que no fuera más grave”, explicó.

Sobre su adaptación en Italia, tras su paso por cuatro temporadas en el Arsenal de Inglaterra, dijo: “He sido un afortunado porque he podido vivir grandes experiencias. En el momento en que salgo de Colombia y llegar a Francia, luego tener la posibilidad de la liga inglesa y ahora Italia. He tenido la fortuna de llegar a ciudades muy similares a nosotros: Niza es una ciudad pequeña, con mar y con un invierno no tan fuerte, eso me ayudo a adaptarme al país y la liga. Luego aprender un idioma nuevo, transcurrieron seis años y eso ayudó para la madurez en lo futbolístico y la vida diaria. Nápoles es una ciudad como la costa de nosotros, es desorganizada, porque desde que uno llega, en la manera de conducir, no se sabe quién lleva la vía.”

El técnico del Napoli, Gennaro Gattuso, como jugador se caracterizó por tener un carácter fuerte y temido por muchos, pues en varias oportunidades se mostró como un hombre rudo y que no tenía problema con pegarle una patada a un contrario. Sin embargo, ahora en su labor de entrenador parece haber cambiado esa actitud y Ospina destacó su forma de dirigir.

“Desde que llega el mister Gattuso al Nápoles lo primero que te impresiona la manera de entrenar, porque cuando piensas a Genaro se te viene a la mente un jugador de fuerza, de quite y entregue rápido. Uno se imagina un fútbol más fuerte, pero viene con su idea de jugar desde atrás de jugar con la pelota, que el equipo no regale la pelota y desde atrás arme las jugadas. Me sorprende gratamente desde el entrenamiento como es su idea de juego”, comentó.

Para estar en una de las mejores ligas del mundo, el colombiano de 32 años tuvo que mostrar grandes condiciones bajo los palos ya que su altura no es la adecuada para los clubes europeos. A sus 19 años llegó al Niza de Francia tras sus inicios en Nacional, pero reconoció que no fue nada fácil y pensó en rendirse en ciertos momentos .

“Mi señora tenía 18 años cuando llegamos a Francia y ha sido alguien con una fortaleza mental impresionante. Recién llegado a Francia a los seis meses iba a tirar la toalla y quería devolverme. Estaba acostumbrado a ser figura y en Francia con la adaptación no iba a jugar. Ella me dijo que era nuestro sueño, que no nos íbamos y seguimos adelante”, contó.

Mi sueño es ganar la Copa América y ganar un Mundial. Hay que soñar, si uno no va con esa mentalidad de conseguir los objetivos, no se van a lograr. Vía: EFE/Federación Colombiana Fútbol

Selección Colombia

Ospina se ha consolidado como el arquero titular del equipo por varios años, ahora está en búsqueda de la tercera clasificación consecutiva a una Copa del Mundo y aunque reconoce que no fue el mejor arranque, la posibilidad de asistir a la próxima cita orbital es bastante grande.

“Estoy muy confiado del futuro de la selección. Las cosas se han venido haciendo bien, tenemos jugadores en todas las posiciones, que están en grandes ligas y demuestran cada día cosas importantes. Estamos en un momento difícil respecto a los últimos resultados, pero a la vez estoy tranquilo porque tenemos una gran selección, con una mentalidad ganadora, y eso es lo que se necesita para llegar a Qatar. Ahora de la mano del profe Reinaldo esperamos darle la vuelta, darle tranquilidad a la gente que esta selección quiere ir a Qatar”, afirmó.

Ospina no ocultó su deseo mundialista, y aunque sabe que es muy complicado, no pierde la esperanza de poder seguir haciendo historia y de culminar un largo proceso con un título , ya sea la Copa Mundial de la FIFA o la Copa América.

“Mi sueño es ganar la Copa América y ganar un Mundial. Hay que soñar, si uno no va con esa mentalidad de conseguir los objetivos, no se van a lograr. Tenemos que pensar en que tenemos con qué. Tenemos con qué pelear y hay que pensar de esa manera, tener mentalidad ganadora”, sostuvo.

El portero colombiano también se refirió a su adaptación al fútbol italiano y a la posibilidad de terminar su carrera en Atlético Nacional. Vía: Colprensa

Atlético Nacional

Finalmente, dejó una puerta abierta a la posibilidad de algún día poder retornar al equipo de sus amores y al club donde todo inicio, Atlético Nacional, sin duda una declaración que ilusiona a los hinchas verdolagas .

“Si volvemos a esa época de Nacional sería un sueño poder concluir o terminar mi carrera en Nacional, el equipo del que soy hincha y me dio a conocer, me dio la oportunidad de debutar como profesional y logré dos títulos. Faltaron muchas cosas por hacer porque se me han brindado oportunidades a corta edad, a los 19 me dejaron ir a Europa. Siempre estoy pendiente de lo que pasa con Nacional y le hago fuerza, tengo comunicación y trato de ayudad hasta donde puedo ayudar para que la que institución pueda seguir creciendo”, concluyó.

Posible regreso de Ospina

David Ospina no estará este jueves contra Granada por la Europa League, tampoco podrá atajar ante Atalanta el domingo. Como él comentó, espera regresar a entrenamientos en dos semanas y así poder estar disponible para lo que serán las fechas de eliminatorias en la última semana de marzo donde Colombia enfrentará a Brasil y Paraguay.

