Maluma explica por qué compró su avión privado y se conocen los precios de mantenimiento

Juan Luis Londoño Arias, Maluma, volvió a tocar el polémico tema de su avión privado. El paisa compartió el logro en septiembre de 2019 en un emotivo video donde se le veía llorando. Ahora el artista habló con la revista VEA y dijo que no se trató de un lujo sino de una “necesidad”.

Ante las críticas que recibió por invertir más de 22 millones de dólares, según Forbes, el cantante dijo que a pesar de que todo lo que dijeron y se rieron de él al iniciar su carrera, siente mucha satisfacción ya que “ahora puedo ir a estar con mis fans y trabajar mejor”, afirmó.

En la publicación de la que es portada, Maluma especificó que el avión se convirtió en una necesidad a medida que iban creciendo “y que nos dábamos cuenta que el tomar un vuelo comercial no nos dejaba cumplir con compromisos en diferentes partes del mundo”. El colombiano dijo que depender de los horarios de las aerolíneas, los ingresos, salidas se volvió caótico. “ Así que trabajé mucho más durante un tiempo para tenerlo y cuando lo logramos, no dudé en expresar lo que sentía porque hace parte de los sueños que sí se pueden cumplir”, concluyó a VEA.

Hace unas semanas el paisa también se refirió en una entrevista con Nicky Jam a su avión. Dijo que a pesar de que se siente muy feliz de tenerlo, le genera un poco de estrés pagar los arreglos, los impuestos, la tripulación y detalles como “tuerquitas” dijo. Esto lo apoyo su colega, quien también adquirió una aeronave para sí mismo.

Pero Maluma se refirió igual a las razones de comprar el avión: “No es que a uno le choque tomarse fotos y compartir con la gente, pero hay momentos el que uno tiene que subir ya al avión o va a perder el vuelo”, explicó como una razón adicional.

El intérprete de “Hawái” compartió a través de sus redes sociales en 2019 un video en el que se lo ve llorando al ver y recibir por primera vez su avión privado. El emotivo material lo publicó en su cuenta de Instagram. Para acompañar el video, el artista publicó un mensaje inspirador en el que recuerda cómo fueron sus duros inicios hace ocho años y ha animado, así, a todos sus fanáticos a que nunca dejen de soñar porque “los sueños sí se hacen realidad”.

“Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso, no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado”, recordó Maluma antes de darle la bienvenida a su nuevo jet privado. “¡Parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos al Royalty Air. Con este avión tocamos la Luna”.

Durante el clip, se puede ver cómo Maluma casi incrédulo veía el medio de transporte acompañado de sus padres y su hermana para después recorrerlo por dentro.

Según el diario El Colombiano, cada vez que parquee la aeronave en un aeropuerto debería pagar alrededor de 15 millones de pesos. Adicionalmente, cada hora en cielos colombianos le podría salir al artista por 25 millones y en total, los costos fijos, ascienden a 350 millones al año entre impuestos, mantenimientos, seguros, pagos a pilotos y combustible.

Algunos de los artistas que tienen avión privado son Shakira, J Balvin, Jennifer López, Nicky Jam, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Alejandro Fernández, Thalia y Pitbull.

