“Escribiendo canciones de amor a quema ropa”, LosPetitfellas revelan cómo ha sido sobrevivir a la pandemia

NicolaiFella: “lo que se mueve no se muere, lo que nos despierta todos los días a sacudirnos no puede dejar de existir y así nos quieran lejos, nos quieran solos y egocéntricos, cada vez somos más conscientes de lo valioso de la colectividad...”, cada palabra anclando a la perfección con la otra, dejando mensajes en cada frase, tirando poesía en una simple descripción, una charla llena de matices, de anécdotas y de música; aunque la pandemia no ha sido fácil, no hay conciertos en vivo, no hay tiempo de escucha, los oyentes bajan, se pierde plata y a veces esperanza, la banda sigue firme, la música sigue vigente.

Esta es una parte de lo que han vivido durante la pandemia LosPetitFellas, la banda de rap bogotano que, además, ha aprovechado todo este tiempo para crear, lanzar un nuevo álbum y hasta una plataforma digital donde no se duerme. Infobae Colombia habló con Sebastian Panesso y Nicolai Fella, integrantes de la banda, sobre todo lo que han hecho durante este tiempo y su nuevo lanzamiento “Los otros”, una canción junto a Roberto Musso del Cuarteto de Nos.

La pandemia no solo los ha hecho inquietarse e incomodarse, sino obligarse a ver cómo adaptarse a los nuevos medios y ser más profesionales con lo que hacen, con cómo lo entregan y qué mensaje envían.

¿Cómo ha sido seguir vigentes, creativos y lanzando música en medio del encierro y la incertidumbre?:

Sebastián: La creatividad de los Fellas nunca para, ha sido un momento muy lindo para la concentrarnos en no parar, esto nos ha empujado a otros lugares que no conocíamos y a inspirarnos en hacer cosas más profesionales. Sí ha sido difícil porque ha cambiado el mundo como lo conocíamos, los procesos, los trámites...

¿Cómo organizar la vida artística en medio del caos?:

NicolaiFella: Es difícil adaptarse a lo nuevo, al trabajo por internet, pero todo está en ver qué tanto se puede amargar uno la vida y ver qué tan difícil se la pone uno mismo, todo está en adaptarse, en incomodarse, en entender que han cambiado los conceptos y los niveles de los productos artísticos que estamos entregando, se nos ha agrandado todo, lo que significa que todo nos cambió.

¿Se sienten bien con lo que están viviendo, con el reto de entregar productos más grandes en medio de la incertidumbre? ¿Es difícil?:

Sebastian: Nos fascina el reto, lo vemos a los ojos y lo sabor NicolaiFella: intentamos estar a la altura del reto y creo que llevamos muchos años preparándonos para esto, me parece muy bonito que LosPetitfellas, en cada disco, se hacen sentir más evolucionados en su conciencia sobre el ser, sobre la música, sobre el arte y creo que por ahí va más bien la cosa. Más que difícil es que uno se va entrenando y va creando pero de manera más bacana, esta incertidumbre nos ha llevado a oler, vivir y sentir lugares más elevados, y con tanto camello uno camina enfocado.

¿Qué esperar de este nuevo disco (”777: A Quemarropa”)?:

NicolaiFella: Hay algo que la gente tal vez no ha pillado tanto y es que ‘Suspense’ empieza diciendo, “los días y los buenos días” y acaba diciendo “escribiendo canciones de amor a quema ropa”, ese anterior disco está muy bien resumido en un ciclo de día y noche, claro y oscuro. Aquí entramos a ese otro lugar, un espacio más de tristeza, de locura, de dolor, para abrir una puerta de equilibrio entre los buenos, lo malos, “A Quemarropa” es, por ahora el lugar más intimo que hemos escrito.

¿Cómo se podría describir “A Quemarropa?:

NicolaiFella: yo creo que en este concepto empieza a caer un poco más la noche y empieza a aparecer el A Quemarropa, un estado en el que hay que ver la vuelta mas cerquita y más nostálgica, más profunda.

¿Cómo fue colaborar con Roberto Musso del Cuarteto de Nos?

Sebastian: Ufff... me dieron muchos nervios enviarle el track al maestro...

¿Querían trabajar desde antes con el Cuaerteto?:

NicolaiFella: Desde siempre, porque es una banda que se ha preocupado por transmitir ideas desde sus canciones, siempre muy salidos del molde de lo convencional.

¿Algo que no le hayan contado a nadie sobre este lanzamiento (Los Otros)?:

Sebastián: El lugar donde grabamos el videoclip, literalmente, estaba vuelto mierda... así que no solamente fue algo rudo de experimentar, sino que además te pone a prueba, porque tienes que pasar encima de eso, llegabas a habitaciones donde si caminabas se podía caer el piso, donde literal había popo de vaca por todo lado, a veces caminabas y quedabas enterrado ahí... fue frenético pero divertido.

¿Qué es lo más importante que les ha dejado la pandemia?:

NicolaiFella: Fue un momento para entendernos los unos a los otros, de poder juntarnos y contra lo que sea poder hacer algo para hacernos el bien común, de hacer cosas para mantenerse vivo y poder seguir entregando algunas ideas, con pecados como todos, pero al menos, siendo honestos. De recordar que tenemos en una familia, de valorar el hogar, y el pertenecer a un lugar, de agradecer por ese lugar.

También que, puede que este disco parezca viejo en un mes, pero la familia que creamos en el proceso de creación no se va a ir nunca.

Vea también:

Sin mayor información sobre la alerta de ataque del ELN termina reunión con el embajador de Cuba

Hinchas del DIM aglomerados, sin tapabocas ni distanciamiento físico, antes de arrancar la final de la Copa Colombia