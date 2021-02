Bogotá designará este sábado a las primeras personas que recibirán la vacuna contra el covid-19

Claudia López, alcaldesa de Bogotá. / Colprensa

Bogotá sigue ultimando detalles para dar inicio al proceso de inmunización que, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación de Colombia, debe arrancar el próximo 20 de febrero. Luego de confirmar la cantidad de biológicos que llegarán a la ciudad, la alcaldesa Claudia López informó que este sábado elegirán a las primeras personas que los recibirán .

En una entrevista ofrecida al diario El Tiempo, la mandataria explicó que la ciudad recibirá material suficiente para vacunar a 7.673 personas del primer grupo. Es decir, profesionales de la salud que atienden en primera línea a pacientes contagiados por covid-19.

“ De los 29.000, nos toca a escoger quienes en concreto son las 7.673 personas que vamos a vacunar. Eso lo vamos acordar este sábado, y arranca la logística”, le dijo López al periódico colombiano.

La elección de los vacunados será, entonces, la primera tarea del Puesto de Mando Unificado, PMU, que la administración local pretende instalar en el Palacio de Liévano el mismo sábado. Vale recordar que, a través de este, también se va a determinar, en alianza con las IPS y EPS bogotanas dónde serán ubicadas —luego de que salgan de los dos ultracongeladores con que cuenta la Secretaría Distrital de Salud— las primeras inyecciones y de qué manera se llevará a cabo su distribución y posterior aplicación.

Sobre la cantidad de biológicos que llegan a la ciudad en esta primera entrega, la alcaldesa reconoció el pasado jueves 11 de febrero que “son muy poquitas”, pero advirtió que es un avance importante en términos de la inmunización para todo el país: “Yo creo que todos los alcaldes esperamos recibir todas las vacunas de nuestra población. Es lo que esperamos, pero entendemos que esto va a ser gradual y progresivo. Es una buena noticia que inicia la vacunación, no vamos a entrar en controversias inútiles”.

No obstante, también señaló que el Gobierno nacional estará entregando las dosis mencionadas entre el 18 y 19, y le dijo a El Tiempo que “del anuncio del Gobierno Nacional de que vacunaríamos a un millón de personas en febrero, que desafortunadamente no se cumplió, esperamos que se reprograme en marzo, y cumplir lo que íbamos hacer en febrero y lo que toque hacer en marzo y no que eso se aplace indefinidamente”.

En los últimos días, López ha estado elevando un llamado para que los bogotanos mantengan el ánimo, la pedagogía adelantada hasta ahora y las medidas de autocuidado. “A Bogotá nunca nada le ha quedado grande. El año pasado ya fue el más difícil de nuestras vidas, este no va a ser más difícil, pero tenemos que seguirnos cuidando, para poder tener a los niños en el regreso gradual, progresivo y seguro a los colegios; a los padres, madres, mujeres y jóvenes, trabajando como lo necesitan y a la par, haciendo la vacunación”, dijo.

No sobra recordar que, a través de un mensaje oficial, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar, confirmó que las primeras personas en ser vacunadas en el país serán aquellas que hacen parte del personal de la salud que atiende en la primera línea contra el covid-19, proceso que de acuerdo con el funcionario, se realizará de manera secuencial y progresiva.

De esa manera, la cartera informó que en febrero llegarían al país 192.000 dosis de vacunas de la biofarmacéutica china Sinovac,100.000 de Pfizer, a través de compra bilateral, 117.000 dosis de Pfizer, a través del mecanismo Covax, y 750.000 dosis de vacunas de AstraZeneca, igualmente por medio del mecanismo Covax.

Respecto al número de dosis de biológicos que arribarán a Colombia en marzo, el Ministerio de Salud informó que serán 2.308.000 de Sinovac, 1.750.000 de dosis de la farmacéutica de AstraZeneca, a través del mecanismo Covax, y 500.000 dosis de Pfizer , por medio de la compra bilateral.

