James Rodríguez, entre los mejores traspasos gratuitos de la historia de la Premier League

El jugador de la Selección Colombia ha realizado destacadas presentaciones con los ‘Toffees’, y ya completa 5 goles y 3 asistencias por liga, en 15 partidos jugados. Via REUTERS/Alex Pantling

La llegada el año pasado del atacante James Rodríguez al Everton fue uno de los movimientos más populares del periodo de fichajes, no solo por la calidad del jugador, que no tenía minutos en el Real Madrid, sino por la forma en que llegó al equipo inglés, pues en reiteradas ocasiones se ha dicho que no hubo ningún pago al equipo español por su traspaso.

Las actuaciones del jugador de 29 años con el equipo dirigido por Carlo Ancelotti lo han destacado como uno de los mejores jugadores de la actual temporada, es por esto que en el diario The Sun, lo incluyen en la lista de los mejores traspasos en la historia de la Premier League, que no vieron dinero de por medio.

“James ha cambiado completamente su carrera desde que se mudó a Inglaterra y ahora podría ser considerado uno de los mejores traspasos gratuitos en la historia de la Premier”, escribió el medio británico.

Tras su paso por el conjunto español, incluso siendo cedido al Bayer Múnich de Alemania, James no encontró la forma de consolidarse en la nómina de Zinedine Zidane y por eso se vio obligado a buscar nuevos rumbos. A pesar de que se esperaba que el Real Madrid recuperara algo de dinero con su venta, pues lo compró en 75 millones de euros al AS Mónaco, esto al parecer no se dio.

Así lo confirmó diás atrás Marcel Brands, director deportivo del Everton: “Fue uno de los períodos de transferencia más difíciles y extraños de todos los tiempos. La pandemia estuvo claramente involucrada. Contratamos seis nuevos jugadores. Tres en una transferencia permanente: Allan, Doucouré y Godfrey. Uno gratis: James ”.

Lo cierto es que el jugador de la Selección Colombia ha realizado destacadas presentaciones con los ‘Toffees’, y ya completa 5 goles y 3 asistencias por liga, en 15 partidos jugados.

“Es un número 10 tradicional, incluso Rodríguez admitió que su posición estaba desapareciendo en el juego moderno. Pero desde que se mudó al Everton, en lo que ahora se ha confirmado como una transferencia gratuita, la estrella de la Copa del Mundo de 2014 ha demostrado que todavía tiene muchos años buenos por delante”, añadió The Sun.

Jugadores importantes que llegaron gratis a la Premier

El sueco Zlatan Ibrahimović, actual jugador del Milan de Italia, en 2016 llegó al Manchester United de manera gratuita, procedente del Paris Saint Germain. Allí ganó una Community Shield, una Copa de la Liga de Inglaterra y una UEFA Europa League.

James Milner en 2015 dejó el Manchester City tras cinco temporadas para unirse al Liverpool. Con los ‘Reds’ ha ganado una Premier, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

El histórico Michael Ballack, abandonó el Bayern Múnich en 2006 para llegar al Chelsea. Con el equipo de Londres consiguió tres FA Cup, una Premier, una Community Shield y una Copa de la Liga.

El ídolo nigeriano Augustine ‘Jay-Jay’ Okocha, en 2002 dejó el Paris Saint Germain y arribó Bolton Wanderers Football Club, rápidamente se convirtió en capitán y lo ayudó para llegar a la final de la Copa de la Liga en 2004, que finalmente perderían ante Middlesbrough.

Jeremiah ‘Sol’ Campbell en 2002 llegó al Arsenal procedente del Tottanham Hotspur. Con los ‘gunners’ hizo historia y su paso fue indudablemente ganador, durante cuatro temporadas consiguió dos títulos de Premier, tres FA Cup y dos Community Shield.

Lea más.

Carlos Antonio Vélez felicita a Falcao pero le envía indirecta a James Rodríguez

Tulio I: la marca ‘América de Cali’ pasa a ser propiedad del directivo