Esta es la millonada que gastarán los colombianos para ver el Mundial 2026 con familia o amigos: sin salir del país

El Mundial de fútbol 2026 genera expectativas de gasto en los hogares colombianos que podrían destinar hasta $5 millones por la fiebre deportiva - crédito Fernando Llano/AP

El entusiasmo por el Mundial de fútbol 2026 comienza a reflejarse en la economía de los hogares en Colombia, donde gran parte de las familias podrían destinar más de $5 millones para vivir la experiencia del torneo sin salir del país.

Este fenómeno anticipa un aumento significativo en el consumo doméstico vinculado al evento, pero a su vez pone sobre la mesa la importancia de planear con responsabilidad cada gasto relacionado con la pasión deportiva.

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Según un análisis de mercado preliminar de Fincomercio, basado en datos de fuentes públicas, el rango de desembolso estimado por hogar oscila entre $1,2 millones y $5 millones. El cálculo incluye no solo la adquisición de camisetas oficiales, tecnología, y álbumes coleccionables, sino el gasto en reuniones familiares y consumo social durante el periodo del Mundial.

Fincomercio prevé un aumento notable en el consumo doméstico durante el Mundial, impulsado por la compra de camisetas, tecnología y reuniones familiares - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Pero cuánto cuesta vivir la fiebre mundialista por completo en Colombia, considerando que la mayor parte de los hogares no realizará viajes internacionales.

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Un desglose proporcionado por la investigación sectorial señala que la compra de camisetas y merchandising oficial promedia entre $380.000 y $650.000, cifra que puede elevarse hasta $700.000 al sumar chaquetas, gorras y artículos conmemorativos.

Uno de los rubros de mayor impacto es el tradicional álbum Panini, que, de acuerdo con medios nacionales citados en el informe, podría costar hasta $1.800.000 por tratarse de la edición más extensa en la historia —con 980 láminas y 112 páginas—.

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El álbum base parte de los $14.900, mientras que una caja de sobres puede alcanzar los $520.000.

La tecnología constituye otro foco de gasto sobresaliente. Fincomercio estima que adquirir televisores de última generación, barras de sonido u optimizar las plataformas de streaming supone entre $1,8 millones y $3,5 millones por hogar.

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Al mismo tiempo, el consumo doméstico por partido —incluyendo domicilios, snacks, bebidas y reuniones— se sitúa entre $80.000 y $300.000 por encuentro, lo que durante la fase de grupos puede aumentar el gasto acumulado a una horquilla de $300.000 a $600.000.

Este contexto convierte al Mundial en una etapa clave para la planeación financiera. El gerente general de la financiera, Jairo Eduardo Ramírez, afirmó que el fútbol no solo une al país sino que exige “reflexionar sobre cómo administramos nuestros recursos en temporadas de alto consumo”, y enfatizó el compromiso de la entidad en acompañar a los hogares para que puedan disfrutar la celebración deportiva con equilibrio presupuestal.

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El análisis concluye que eventos como el Mundial tienden a incentivar compras emocionales y decisiones impulsivas, por lo que recomienda establecer presupuestos previos y priorizar metas financieras, especialmente ante una coyuntura donde el gasto extradeportivo puede ascender a cifras inéditas en la historia del consumo nacional asociado al fútbol.

El Mundial de la FIFA impulsa el crecimiento del mercado de televisores en Colombia

El inicio del Mundial de la FIFA 2026 aumentó la venta de televisores en Colombia entre un 20% y un 35%, impulsando la preferencia por modelos de gran tamaño - crédito Sergio Acero/Colprensa

El inicio próximo del Mundial de la FIFA 2026 impactó notablemente en el mercado de televisores en Colombia, impulsando un incremento en las ventas, especialmente de modelos de gran tamaño. Las marcas líderes proyectan aumentos de entre 20% y 35% en la comercialización de estos dispositivos durante la temporada mundialista.

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Won Choi, presidente de Samsung Colombia, señaló que existe una tendencia marcada hacia televisores de 75 pulgadas o más, lo que duplicó la participación de este segmento en el valor del mercado, pasando de un 8% en 2022 a una proyección de 19% para el cierre de 2026.

Choi indicó en entrevista con La República: “La industria de televisores experimenta una tendencia positiva, dirigiéndose hacia segmentos de mayor valor gracias a la innovación tecnológica y a la creciente demanda de experiencias de visualización más inmersivas en el hogar”.

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Por su parte, Hugo Ma, CEO de LG Electronics Colombia, coincidió en la preferencia por pantallas superiores a 75 pulgadas y destacó que la demanda responde a la búsqueda de experiencias más envolventes, con mayor exigencia en calidad de imagen y desempeño.

Cundinamarca, Antioquia y la región Pacífico lideraron las ventas de televisores durante el auge generado por el Mundial de la FIFA 2026 en Colombia - crédito IDT

El comercio electrónico también muestra un alza en la venta de televisores, anticipando un aumento del 20% en la comercialización para la época del Mundial, especialmente en los meses de abril y mayo, cuando los consumidores renuevan sus equipos.

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Según NielsenIQ, el mercado de televisores en Colombia creció 10,1% en unidades y 11,8% en valor en 2025 respecto a 2024. En los primeros meses de 2026, el aumento fue aún mayor, con subas de 23,9% en cantidad y 22,5% en valor frente al mismo periodo del año anterior.

Las regiones de Cundinamarca, Antioquia y el Pacífico lideraron las ventas. La preferencia por televisores de mayor tamaño se intensificó con el Mundial, desplazando el foco desde los modelos de 59-69 pulgadas hacia los de 75 pulgadas o más. Además, el evento también favoreció el crecimiento en la demanda de equipos de audio.