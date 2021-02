10 canciones para recordar por qué el Carnaval de Barranquilla es Patrimonio Cultural de la Nación

Para esta edición especial del Carnaval de Barranquilla se diseñó una agenda pensada en sus expresiones culturales y en la reactivación de los sectores creativos que hacen parte de la fiesta. EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Por primera vez en la historia de Barranquilla, el carnaval más importante de la ciudad se lleva a cabo de manera virtual. El alcalde Jaime Pumarejo dejó claro que es imposible realizar cualquier tipo de evento presencial, pues toda reunión, comparsa, desfile o alguno de sus derivados, generará descuido en la ciudadanía frente a las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de covid-19.

Sin embargo, esto no fue excusa para lograr reunir a todo el talento de la ciudad y trasladar las festividades al plano digital. Pero como está claro que la fiesta tiene que ser en casa, que no puede ser en la calle y que no habrá reuniones más allá que lo que permite la pandemia, en Infobae Combia quisimos recordar esas canciones que, durante muchos años han sido protagonistas en las comparsas, por las que el carnaval se hizo famoso y que sin importar dónde suenen, siempre nos transportarán a las calles de Barranquilla, en medio de marimondas, vestidos de colores y el calor de la fiesta.

Esas mismas que nos recuerdan la riqueza cultural de esta celebración y por qué el 7 de noviembre de 2003 el Carnaval de Barranquilla pasó a la historia como el día en el que fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

En Barranquilla me quedo - Joe Arroyo:

“En la casa hay una ventana alta en donde él se asomaba todas las noches usando un banquito, porque desde ahí se veía la periferia de Barranquilla. Así se inspiró para escribir la canción”, así relató a El Heraldo, Mary, la esposa de Joe Arroyo, cómo fue que el artista creó el himno del carnaval, producción que se convirtió en el sencillo más exitoso de 1988.

La Guacherna - Milly y Los vecinos:

Esta canción se hizo famosa luego de que Milly, “la reina del merengue”, pisara por primera vez Colombia y viviera en carne propia lo que era un carnaval. En los 80 la llamaron “la novia de Barranquilla”, pues su música sonaba en toda la ciudad, a pesar, de ser una artista extranjera.

Culebra Cascabel - Los Corraleros de Majagual:

Alfredo Gutiérrez incluyó en el radar del caribe colombiano toda su música, primero como un reto de la disquera que lo contrató, dizque para hacerle competencia a Aníbal Velásquez, pero luego como uno de los cantautores más queridos en su momento. Culebra Cascabel fue la canción con la que puso a bailar a toda Barranquilla y la que, hasta el momento, sigue sonando en cada fiesta de la ciudad.

El Mochilero - Pedro Laza:

El porro, el fandango, el merecumbé, el merengue, la cumbia, el chachachá eran protagonistas en los sonidos de Laza. Su orquesta era aclamada por los sectores populares de Cartagena, allí fue donde saltó a todo el caribe y en su primera presentación en Barranquilla en los 70 se hizo inmortal...

Chemalape - Checho Acosta:

El hijo de Alci Acosta metió su son, su merengue y sus cumbias en el panorama cultural del país. Pero fue en Barranquilla, en donde sus canciones fueron las protagonistas de varias de las comparsas del Carnaval.

Negrito Tapetusa - Los Tupamaros:

Esta era la orquesta del momento, no había celebración en los 80 en donde no sonara una canción de Los Tupamaros. En el carnaval eran los invitados principales...

Mosaico Guarachando - Juan Carlos Coronel:

A finales de los 90 y en el 2000, la música de Coronel saltaba de Cartagena y se metía en toda la costa del país. Allí, sus popurris y tonadas fueron las que prendieron las fiestas en los hogares.

Carnaval de mi curramba - Nelson Henriquez:

“Fue el venezolano que más y mejor le cantó a Barranquilla”, así lo titulaban los medios en su presentación en 1973, en un Carnaval de Barranquilla, en el que no le importó el tiempo que le había dado la organización, él siguió hasta que se cansó, nadie lo podía parar.

El baile del perrito - Wilfrido vargas:

El merengue que nunca pudo, ni puede faltar en todas las celebraciones del país.

Charanga Campesina - Calixto Ochoa:

Con su vallenato, su acordeón y desde Sincelejo, se coló en los principales escenarios del caribe, sus letras eran fiesta, hablaban de la vida real de un campesino que tenía sueños musicales y que nadie daba un peso por él, pero 20 años después sigue protagonizando en los eventos más grandes del folclor colombiano.

Sin embargo, como quedan muchas canciones por fuera, hay un listado creado por la organización del Carnaval y de Discos Fuentes, en el que incluyeron 50 canciones que han marcado la historia en Barranquilla y que se pueden escuchar a través de plataformas de streaming. Se puede encontrar en YouTube como “Carnaval de Barranquilla 2021 - #ElCarnavalViveEnTi”

