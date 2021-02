Carolina Cruz mostró, en ropa interior, los cambios de su cuerpo por el embarazo

La presentadora colombiana, quien espera un bebé junto al actor Lincoln Palomeque, mostró su embarazo en ropa interior. Foto: redes

La presentadora de ‘Día a Día’ y exvirreina del Concurso Nacional de la Belleza, Carolina Cruz , espera a su segundo hijo, Salvador, en un embarazo en el que ha tenido que ser llevado bajo altos cuidados debido a las complicaciones de salud que ha tenido a la hora de ser mamá.

Un problema con su útero ha hecho que deba estar bajo reposo y sin hacer mayores esfuerzos por su salud y la de su bebé. Luego de tener a Matías, su primer hijo, Carolina perdió a su segundo bebé, situación que hizo que sus posibilidades de ser mamá nuevamente fueran complicadas.

El pasado 9 de febrero, la también empresaria actualizó a sus seguidores acerca de su embarazo mostrando el cambio en su cuerpo por la espera de Salvador. En el collage, mostró fotos de mayo y junio del año pasado, en las cuales no se encontraba en embarazo. Junto a ellas, presentó su figura actual en ropa interior y cubriendo sus senos con emoticones.

“Hoy en la mañana me tomé la foto de la izquierda, las otra dos son de mayo y junio del año pasado en plena pandemia”, inició el pie de foto, que justificaría la publicación por comentarios de odio que recibió por mensaje directo en Instagram.

“Decidí subir este cambio hoy, después de leer un mensaje directo donde una mamá de dos hijos me decía que estaba muy gorda (tengo casi 20 kilos encima y mi embrazo ha sido de quedarme muy quieta) y fea, además de creída e insoportable (obvio no la conozco, ni idea de donde saco esa conclusión, está bien pensar muchas cosas pero expresarlas...). Que con razón no era amiga de equis persona”, aseveró la también empresaria.

Además, confesó buscar en el perfil de la agresora para verla físicamente. “Cuando entre a su perfil no logré ver la foto de ella con sus dos hijos porque es privado, no podía esperar menos de alguien que se esconde para lanzar críticas destructivas”, continuó, antes de celebrar su embarazo y su nuevo estado físico.

Publicación de Carolina Cruz en Instagram.

La presentadora dijo nunca haber estado “tan flaca y tan rayada de hacer ejercicio” en los meses anteriores. Sin embargo, hoy se encuentra feliz por poder disfrutar de su embarazo y lograr su sueño: “ser mamá de dos muñecos lindos que nos regalo Dios para ser nuestra compañía siempre”.





