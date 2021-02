Alejandro Gaviria, pretendido por liberales, verdes y juventudes, que lo ven como presidente de Colombia

Alejandro Gaviria, exministro de Salud y actual rector de la Universidad de los Andes.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud del Gobierno Santos y actual rector de la Universidad de los Andes, ha tomado fuerza como uno de los candidatos a la presidencia de Colombia en el 2022, aun cuando afirma que no tiene en mente la aspiración de llegar a ser el máximo mandatario del país: un colectivo de jóvenes lo ha postulado y en el partido Liberal también le hacen guiños.

El pasado 8 de febrero, mediante un comunicado de prensa, Marla Gutiérrez, codirectora de las juventudes liberales, dio a conocer al movimiento ‘Alejandro Gaviria Presidente’, del cual hacen parte estudiantes de las universidades de los Andes, Javeriana y del Norte, además de pobladores en las regiones que más han padecido el conflicto armado, como el Chocó.

Las reuniones del movimiento, nacido sin el consentimiento de Alejandro Gaviria, se han venido adelantando mediante plataformas como Zoom, luego de ser convocadas vía Facebook o Twitter. En ellas, le comentó Marla Gutiérrez a El Espectador, están elaborando un documento con lo que esperan del próximo presidente y creando insumos para el rector de los Andes, en caso de que se decida apostar por la candidatura, luego de una eventual reunión con él.

“Queremos que Alejandro Gaviria sea el presidente de Colombia. Es un académico que brinda garantías de preparación, de experiencia; de honestidad, de humanismo, de grandes soluciones para esta crisis de desigualdad e inequidad por la que atraviesa Colombia”, manifestó en el comunicado de prensa Gutiérrez. Según ella, pese a que representa a las juventudes liberales, la postulación nada tiene que ver con el partido político.

Al Partido Liberal, sin embargo, parece no disgustarle que Alejandro Gaviria sea uno de los precandidatos a la presidencia. Su presidente y exmandatario de Colombia, César Gaviria, fue amigo del padre del exministro: Juan Felipe Gaviria Gutiérrez. Además, senadores liberales como Iván Agudelo han manifestado su apoyo al académico:

Los jóvenes representan la esperanza. Bienvenidas todas las iniciativas que se suman al propósito de convocar a Alejandro Gaviria para liderar el país y sacarlo de la polarización y los extremos

A los acercamientos también se ha unido Cambio Radical. La W Radio conoció que el pasado 8 de febrero, Rodrigo Lara, senador de esa bancada, sostuvo una conversación con César Gaviria, el presidente de los rojos, en su apartamento en Bogotá. El objetivo sería que el Partido Liberal participe en una gran consulta de centro en marzo del 2022 y que su representante sea el rector de los Andes.

Ahora bien, el exministro no solo es pretendido por ‘los rojos’, sino por la Alianza Verde, que le ha insistido en una coalición de centro izquierda con Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Antonio Navarro Wolf.

A El Espectador, Alejandro Gaviria manifestó que se enteró de la postulación de los jóvenes por su hijo y que en este momento no tiene en mente la presidencia: está concentrado en su papel como rector de los Andes. Y a a Caracol Radio, a inicios de este mes, había asegurado no estar preparado para una aspiración al cargo: “Preparado no, a que empiecen a decir mentiras y hablar mal de la familia, y pasar a a una arena donde la mentiras es más que un principio”.

También le puede interesar:

Una escena de celos y haberse apoderado del celular de Ana María Castro, las nuevas revelaciones de la Fiscalía para imputar feminicidio a Paul Naranjo

Colombiana con covid-19 murió en el desierto chileno de Atacama tras ser abandonada por traficantes