Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a profesor que abusó de niña indígena

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a Damancio Dasilva Cordero, profesor que dictaba clases en la Institución Educativa de Mandí, sede Escuela Rural de Puerto Mensajero, la cual se encuentra adscrita a la Secretaria de Educación Departamental de Vaupés, por haber abusado sexualmente a una menor de edad, la cual pertenece a la Etnia Cubeo, Vaupés.

Los hechos sucedieron en octubre del año pasado. Dasilva Cordero vivía con la menor de edad desde marzo de ese mismo año. Ante estos hechos el Ministerio Público manifestó que el docente tenía claro la edad de la niña indígena, ya que era su estudiante y por esta razón tenía acceso a este tipo de información, además de esto también sabía de su conducta podría constituir una infracción de la ley, esto lo dijo Dasilva en su versión libre presentada ante la Procuraduría.

La Procuraduría anunció que el documento aportado por Dasilva Cordero por el cual se registró un acuerdo entre el docente, la menor y los padres de la menor para confirmar la convivencia existente entre los mismos desde el mes de marzo de 2020 no tiene ningún valor legal, pues “la voluntariedad en los menores de catorce años, en el caso que se investiga, para la ley es inexistente”.

La decisión de esta primera instancia se dio a conocer en la audiencia pública en la cual no se presentó Dasilva Cordero y ni ningún colega académico que haya sido testigo para la defensa del acusado. Teniendo en cuenta que no se recibió algún comunicado o notificación que justificara la ausencia del autor del abuso sexual y que, además, no se interpuso un recurso de apelación contra la decisión disciplinaria que tomó el juez encardado, por esta razón el fallo quedó en firme.

No es la primera vez que se sabe de la violación por parte de adultos mayores a niñas pertenecientes de comunidades indígenas. Recordemos que a mediados del año pasado un grupo de soldados del Ejército Nacional violaron a una menor edad que pertenecía a la comunidad Emberá.

Casi cinco meses después algunos de los soldados se presentaron frente al juzgado y confesaron que la orden fue decir que estaban alrededor del colegio y que se movían constantemente, cuando la verdad de los hechos era que llevaban 10 días acampando dentro del colegio, donde al parecer la menor fue retenida.

Los soldados regulares implicados en el hecho, a quienes la Fiscalía Nacional de la Nación ya les imputó cargos son: Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangaret Hernández.