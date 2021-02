Iván Duque: “No habrá presencia de hinchas en el encuentro de Brasil vs. Colombia en las eliminatorias”

El próximo 26 de marzo se disputará la quinta fecha de eliminatorias a Catar 2022 con el encuentro de Colombia - Brasil. - Colprensa.

Hace unos días se habló de la posibilidad de que los hinchas ingresaran al Estadio Metropolitano de Barranquilla para poder ver el partido de la selección de Colombia contra Brasil, en la quinta fecha de eliminatorias a Catar 2022, el próximo 26 de marzo.

Ante esto, en horas de la mañana de este 8 de febrero, el presidente Iván Duque habló para Radio Nacional y aclaró que no habrá ingreso al estadio. “En este momento frente a la eliminatorias no hay ninguna modificación para permitir público, tenemos que ser muy rigurosos y hacerlo a la luz de un proceso de vacunación que empezará el 20 de febrero. Claramente no estamos pensando en público para ese partido”, dijo Iván Duque.

El primer mandatario reiteró que, hay que evitar las aglomeraciones y que para esto se debe restringir la presencia de aficionados en los estadios y, además no ve prudente cambiar esa medida por ahora. “Tenemos que ser claros que cualquier tipo de público en escenarios deportivos trae la palabra aglomeración. Tenemos que evitarlo y evitar las aglomeraciones, es parte de la estrategia para protegernos y proteger a los demás. De manera que por ahora no habrá público el 26 con la información que tenemos a hoy. Obviamente la idea es que el equipo de epidemiólogos del Ministerio de Salud esté evaluando la circunstancia” , agregó Duque.

Además, Duque agregó que para la Copa América, torneo del que Colombia es coanfitrión, sigue su marcha. “Seguimos con el cronograma y respetando los protocolos de bioseguridad”.

“La idea es tener un plan piloto, ver cómo funciona y saber qué se puede hacer para el partido contra Brasil. Es un encuentro decisivo y quizá puede ir aumentando el ambiente de cara a la Copa América. Todo dependerá de que la ola de contagios siga bajando”, dijo Ernesto Lucena, ministro del Deporte, en diálogo con Caracol Radio.

Además de esto, Lucena agregó que el aforo del ingreso a los estadios para ver la Copa América dependerá del Plan Nacional de vacunación.

“Hemos venido hablando con el alcalde Pumarejo para que presente el piloto para eliminatorias. Ese partido contra Brasil es decisivo para nosotros, y no solo decisivo, sino que creo que puede empezar a generar un ambiente para lo que puede ser la Copa América en cuanto aforo de público. Ahí ya tendremos comenzado el Plan Nacional de Vacunación, lo cual nos va a ir mostrando de cuál podría ser ese porcentaje futuro de Copa, entonces venimos trabajando de la mano de Barranquilla, pero obviamente teniendo precauciones, esperando que el plan funcione y que esta ola de contagio siga en su descenso”, explicó Lucena.

