Corte mantiene medida de detención preventiva en contra del exsenador Eduardo Pulgar

Eduardo Pulgar, senador investigado por supuesto soborno a un juez de la República. Foto: (Colprensa-Alvaro Tavera)

En medio de la investigación que se mantiene en su contra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y violación de topes electorales, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, tras realizar el control de la medida de aseguramiento, mantuvo la decisión de mantener la detención preventiva del exsenador Eduardo Pulgar.

Lo que indica la sentencia es que Pulgar seguirá recluido en la cárcel La Picota de Bogotá mientras se desenvuelve su proceso legal, que inició luego de la publicación de un artículo del periodista Daniel Coronell, con unos audios que dejaban en evidencia el ofrecimiento económico del senador al entonces juez Andrés Fernando Rodríguez, para conseguir beneficios legales frente al caso de Luis Fernando Acosta Osío, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana. Pulgar ofrecía entregarle $200 millones a Rodríguez.

Tras realizar el control de la medida de aseguramiento, #SalaPrimeraInstancia de @CorteSupremaJ mantiene detención preventiva por tráfico de influencias contra el senador Eduardo Pulgar, también investigado por los delitos de cohecho y violación de topes electorales. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 8, 2021

El alto tribunal señaló, en ese entonces que, “con asignación de magistrado investigador por reparto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia asumió estudio y evaluación de la denuncia del periodista Daniel Coronell en el portal ‘Los Danieles’ contra el senador Eduardo Pulgar, por presunto ofrecimiento de soborno a un juez”.

Según los argumentos de la Corte, revelados por El Espectador, no se encontraron razones para levantar la decisión y dejarlo en libertad. Ese mismo ente aseguró que Pulgar pretendió “utilizar su influencia para beneficiar su carrera política sin importar los servicios, principios y derechos que sean transgredidos”.

Según lo denunciado por Coronell en su nota para el portal periodístico ‘Los Danieles’, la reunión, de donde salieron los audios acusatorios a Pulgar, ocurrió en 2017, cuando el juez promiscuo de Usiacurí (Atlántico), Andrés Rodríguez Cáez, fue invitado a la casa de exsenador por el alcalde del municipio, Ronald Padilla. Aunque la reunión se dio con el supuesto objetivo de hablar de manejos administrativos dentro de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, se terminó en el intento de soborno que hoy tiene a Pulgar ante la justicia colombiana.

En el audio, revelado por el periodista, se escucha cómo Pulgar le dice a Rodríguez: “quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen pa’ ver si me pueden ayudar hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y, adicionalmente,… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo”.

Seguido a ello, se escucha a Pulgar soltar la frase que lo metió en problemas legales: “si yo le digo: Hey doc esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde?. Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio...Yo creo... No sé, si ustedes quieren hablar solos”.

En respuesta al intento de soborno, Rodríguez rechazó el dinero y dejó en claro que no iba a acceder a sus hostigamientos, el hombre aseguró que había tenido el presentimiento de que algo de este tipo iba a ocurrir, por lo que había tenido la osadía de llevar una grabadora con la que registró los hechos. En los audios se le escucha decir, a Rodríguez, “a ver, senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí, no”.