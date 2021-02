“Es mi manera de hablar”: concejal que amenazó a líder social en Villa de Leyva

La reacción de Munévar se dio tras conocer una fotografía publicada en Facebook por Cortés, donde aparece junto a otros funcionarios que votaron ‘SÍ’ al aumento de impuestos en Villa de Leyva. Vía: Twitter @CathyJuvinao

Días atrás se conoció una denuncia, por parte del líder social Hamilton Cortés; en ella, se evidenció que el concejal del partido Centro Democrático Javier Munévar lo amenazó por teléfono, tras la aprobación del proyecto de rentas del municipio de Villa de Leyva . El señalado, salió a dar la cara y reconoció que no era la forma, pero que esa es su manera de hablar.

A pesar de que los hechos fueron del conocimiento de la Defensoría del Pueblo, y el representante a la Cámara, David Racero hiciera pública la denuncia, el líder social que reveló las votaciones de los concejales del municipio boyacense, asegura no tener garantías.

La reacción de Munévar se dio tras conocer una fotografía publicada en Facebook por Cortés, donde aparece junto a otros funcionarios que votaron ‘SÍ’ al aumento de impuestos en Villa de Leyva.

“Le quiero pedir un favor, usted en contra mía puede publicar lo que quiera, pero para publicar mis fotos tiene es que volver a nacer. A mí me respeta, no sea igualado, yo con usted no me he metido en la vida y si quiere tener problemas conmigo, no es sino que me diga, ¿oyó padrecito?, pero para que usted suba una foto mía tiene que volver a nacer, sépalo padrecito. Yo no soy de jugar, se lo advirtió”,<b> </b>afirmó el concejal Javier Munevar, según denunció Hamilton Cortés.

El veedor reconoció que, efectivamente, se sintió amenazado por el concejal y que el alcalde del municipio, Javier Castellanos, quiere victimizarlos, pues desde la página institucional de la Alcaldía aseguró que la denuncia se trató de un show y ganas de figurar.

“El concejal votó positivo al proyecto que el alcalde presenta y siento que esa fue la principal reacción que toma para proteger el voto de quien lo estaba apoyando. Nosotros instauramos la denuncia y el alcalde salió en defensa del concejal”, comentó Cortés.

Por su parte, el concejal Javier Munévar, en declaraciones a La W, reconoció que el hombre señalado en el audio es él, pero que la parte que circuló en redes sociales no es toda la conversación. El funcionario volvió a ofrecer disculpas y reiteró que falta un pedazo donde pide un debate.

“Yo pido respeto e imparcialidad porque para mí no es una amenaza y yo nunca lo amenacé, yo pedí públicamente las excusas al señor por mi forma de hablar. A mí me han satanizado todos los medios y me han dado durísimo, me toca escucharlos y dejar que digan lo que quieran. Ante el concejo municipal le pedí excusas a mi comunidad y, por un noticiero, le pedí excusas al señor por mi forma de hablar”, señalo.

Varios defensores de los derechos humanos, personajes públicos, y usuarios de redes sociales, se manifestaron ante lo sucedido y expresaron su respaldo al líder social. Ante la polémica generada, el funcionario del Centro Democrático reconoció que no era la forma de hablar y pidió excusas ante el concejo municipal y en un medio de comunicación local. También reiteró que es importante que la gente conozca lo que ha hecho Cortés.

“Cuando hablaba de rabo de paja es porque acá todo el mundo sabe lo que él ha hecho y representado, yo le decía en algún momento que me midieran por proyectos y por lo que he sido en mi vida. Yo solo tengo que pedir excusas porque es mi manera de hablar, yo soy un campesino neto y mi forma de hablar lamentablemente fue esa. No es la correcta, lo acepto”, concluyó.

Mientras el líder espera el pronunciamiento de las autoridades ante lo sucedido, Munévar dejó claro que no se esconde por los señalamientos y lamenta que Cortés sea siempre quien recibe el respaldo.

