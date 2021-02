Video: en medio de un accidente, policías y paramédicos se pelean en plena calle de Barranquilla

A través de redes sociales se conocieron varios videos en los que unos paramédicos de Barranquilla acusan a unos policías por no permitirles socorrer a un paciente que acababa de tener un accidente de tránsito. Lo más grave es que en las imágenes compartidas, se ve cómo pelean los médicos con los uniformados para no permitir el traslado del paciente. La discusión fue tan grave que uno de los paramédicos terminó retenido.

El altercado se presentó en la calle 68 con carrera 24, en el barrio San Felipe de Barranquilla, en las imágenes compartidas se puede ver el momento en el que al lugar llegan dos ambulancias para socorrer a unos ciudadanos que habían tenido un accidente de tránsito en una moto. Así que la discusión inició porque no se tenía claro en cuál ambulancia debían irse los heridos.

Por lo que unos médicos subieron a un paciente en una y al otro en la otra, situación por la que la policía tuvo que intervenir, pues aseguraban que no era el procedimiento correcto para llevar a los lesionados.

“El que va con la pierna partida lo tiene sentado donde va el paramédico y la otra señora va en la camilla. No son condiciones para trasladar al paciente habiendo otra ambulancia. Porque no era de la misma unidad se pusieron a pelear y ese no es el deber ser. Ustedes no deben estar peleando por un herido”, se escucha decir al uniformado.

Razón por la que los paramédicos terminaron discutiendo con la policía para ver cuál de las dos ambulancias se llevaba a los pacientes. Sin embargo, el altercado se escaló a tal punto de que uno de los médicos tuvo que ser detenido y llevado a una estación de Barranquilla.

Cuando el hombre fue detenido los otros médicos se opusieron a su traslado y la policía tuvo que amenazarlos con una pistola taser. El resto de las personas del sector salud que apoyaban las ambulancias se negaron a presentar la cédula para el procedimiento que requerían los uniformados.

Polémica en Barranquilla por supuesto enfrentamiento entre policías y paramédicos

En redes sociales circula la idea de que, supuestamente, uno de los policías no dejaba llevarse a los lesionados en la primera ambulancia que llegó porque presuntamente se ganaría una comisión por avisar del accidente a la segunda ambulancia que arribó al lugar.

Frente a la situación, el coronel Jhon Sepulveda, comandante Operativo de la Policía Metropolitana, aclaró que “la discusión en ningún momento fue entre los uniformados y los paramédicos, como se ha dicho en las redes sociales sino entre los mismos paramédicos”, confirmó a través de un comunicado de prensa.

Sin embargo, los uniformados se comprometieron a investigar qué fue lo que pasó realmente en el momento y así confirmar que las denuncias de redes sociales son solo rumores. Frente a las acusaciones del soborno por parte de las ambulancias a los uniformados, Sepulveda aseguró que revisarán el caso para verificar que no se esté creando ningún cartel de corrupción entre uniformados y paramédicos.

