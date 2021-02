Así funciona el consentimiento informado para recibir la vacuna del covid-19 en Colombia

Personal médico del Hospital Centinela Pablo Arturo Suárez prepara una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Quito (Ecuador). EFE/ Jose Jácome/Archivo

A pocas semanas de iniciar el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, programado por el Gobierno Nacional para este 20 de febrero, aún existen varias dudas de la ciudadanía frente a lo que va a pasar cuando llegue su turno de inmunización, entre ellos, el documento que el Gobierno exige que todos los ciudadanos firmen, antes de vacunarse o en caso de que desistan de la misma.

Aquí resolvemos todas las dudas frente a este espacio que, obligatoriamente, se debe firmar:

¿Qué es el consentimiento informado para recibir la vacuna?

A través del consentimiento informado se pone a disposición de los colombianos toda la información relevante sobre el procedimiento o producto médico que se le va a aplicar frente a la inmunización del covid-19. Esto para que quien tenga el turno de vacuna tome una decisión clara sobre si desea o no aceptar que le apliquen el medicamento.

En este caso, el proceso contemplado en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 consiste en que los colombianos reciban, a través de ese documento, toda la información sobre los biológicos que se les van a aplicar y que vienen dentro de las vacunas que fueron adquiridas por el Gobierno Nacional.

“Dentro de la información relevante, en el consentimiento informado se incluyen los beneficios, efectos adversos y alternativas del respectivo tratamiento, de forma que la decisión del usuario esté basada en información clara y suficiente”, explicó Andrea Hurtado, directora Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social.

Según resaltó la funcionaria, este proceso es plenamente voluntario. “En caso que un beneficiario no desee recibir la vacunación, podrá solicitar mayor información y tomar una decisión definitiva, para lo cual deberá manifestar su consentimiento, requerir la reprogramación de su cita y su ubicación nuevamente en el orden de priorización”, confirmó Hurtado.

¿Qué pasa después de firmar el consentimiento?

Cuando las personas aceptan firmar el documento y confirman que entendieron toda la información dispuesta en él, ya podrán ser vacunados. Luego de esto, todos los datos depositados en este documento serán subidos al Paiweb, una plataforma dispuesta por el Ministerio de Salud para guardar los reportes sobre el profesional de la salud que vacunó a la persona, además del registro de que este ciudadano ya fue inmunizado y así poder darle su carné de vacunación.

Allí también se registrarán los datos de quienes no acepten la vacuna o no quieran obtener la segunda dosis.

¿Qué pasa si un ciudadano no asiste a su cita de vacunación?

En caso de no asistir a la cita programada por las EPS o IPS la persona podrá reprogramarla. Así lo confirmó el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso Osorio, quien también reconoció que se están ultimando detalles para el inicio de la vacunación y, además, hizo algunas recomendaciones importantes que las personas deberán tener en cuenta.

“Una vez empecemos el grupo de mayores de 80 años, su EPS o IPS lo va a llamar y le consultará la fecha y hora en la cual usted quiere ser vacunado. Si usted por alguna razón no asiste a esa cita, no pierde el derecho y puede reprogramarla nuevamente. Ese cupo está hecho para usted y si usted no lo usa podemos perder la oportunidad de que se vacune rápidamente (…) Si usted tiene una limitación física, oxígeno domiciliario o alguna restricción de movilidad, puede pedirle a su EPS que lo vacune en su casa”, declaró para W Radio.

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se creó la aplicación Mi Vacuna, que ya entró en operación, en donde los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes -Me Informo, Me consulto y Me Postulo- que les permitirán informarse adecuadamente sobre su proceso de vacunación. No obstante, este no será el único canal habilitado para que los usuarios despejen sus dudas.

